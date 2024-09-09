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Rekabet Kurulu'ndan Önemli İzinler: Devralma ve Ortak Girişim İşlemleri

Rekabet Kurulu, çeşitli devralma ve ortak girişim işlemlerine onay vererek önemli kararlar aldı.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 12:15
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 12:15
Rekabet Kurulu'ndan Önemli İzinler: Devralma ve Ortak Girişim İşlemleri

Rekabet Kurulu'ndan Yeni İzinler

Türkiye Rekabet Kurulu, çeşitli devralma ve ortak girişim işlemlerine onay vererek önemli kararlar aldı. Bu gelişmeler, özellikle sektördeki birleşme ve satın alma faaliyetlerine ışık tutuyor.

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı Özel İhale Süreci Başladı

Rekabet Kurulu, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yer alan Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın işletme hakkının verilmesi yöntemleriyle özelleştirilmesi işlemine izin verdi. Bu karar, bölgede yatırım fırsatlarının artmasına olanak tanıyacak.

Bazı Önemli İşlemler ve Ortaklıklar

  • Titan Holdings I B.V.: Hisse devri yoluyla Sonoco Products Company tarafından devralınmasına onay verildi.
  • Ardian Holding SAS ve Qatar Investment Authority: Londra Heathrow Havalimanı şirketleri üzerinde ortak kontrol sağlanmasına izin verildi.
  • Eneko Havalandırma: Ufuk Uğural ve Atlantic Société Française de Développement Thermique SA tarafından ortak kontrol kararı alındı.
  • Alp-Ateş Gübre AŞ: Hatay'daki NPK gübre üretim tesisinin devralınması işlemi onaylandı.
  • Squarespace, Inc.: Tock LLC'nin American Express aracılığıyla devralınması kararlaştırıldı.
  • GlassHouse Bilgi Sistemleri: Emirates Telecommunications Group tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.
  • Rabobank AŞ: Rönesans Holding AŞ tarafından devralınmasına izin verildi.
  • Bolloré Logistics SE: Horoz Lojistik ile ortak kontrol kararı verildi.
  • Advent International: Genstar Capital ile ortak kontrol tesis edildi.
  • Abu Dhabi Developmental Holding Company: Egyptian Drilling Company'nin kontrolünü devraldı.

Sonuç ve Önem

Rekabet Kurulu'nun bu kararları, piyasalarda hareketliliği artıracak ve çeşitli sektörlerde yeni iş birliklerine zemin hazırlayacaktır. Özellikle büyük uluslararası firmaların ortaklık ve devralma süreçlerini hızlandıracağı düşünülmektedir.

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