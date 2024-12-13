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Rekabet Kurulu'ndan Refrakter Malzemelere 15,2 Milyon Lira Ceza

Rekabet Kurulu, refrakter malzeme üreten Asmaş ve Piromet firmalarına toplam 15,2 milyon lira ceza kesti.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 11:30
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 11:30
Rekabet Kurulu'ndan Refrakter Malzemelere 15,2 Milyon Lira Ceza

Rekabet Kurulu'ndan Cezalar

Rekabet Kurulu, refrakter (ateşe dayanıklı) malzeme üretimi yapan iki firmaya toplam 15 milyon 170 bin 770 lira idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Soruşturma Detayları

Rekabet Kurumu'nun web sitesindeki açıklamaya göre, demir çelik imalatında yaygın olarak kullanılan yüksek sıcaklıklara dayanıklı refrakter malzemelerini üreten Asmaş Ağır Sanayi Malzemeleri İmal ve Ticaret AŞ, Kümaş Manyezit Sanayi AŞ ile Piromet Pirometalurji Malzeme Refrakter Makine Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında yürütülen soruşturmada, fiyatlama ile ilgili rekabete hassas bilgi değişimi ve ihale fiyatları üzerinde uzlaşı sağlama iddiaları incelendi.

İncelemeler sonucunda, Asmaş ve Piromet'in uygun fiyat belirleme konusunda anlaşarak Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal ettikleri tespit edildi. Bu nedenle Asmaş'a 8 milyon 316 bin 22 lira, Piromet'e ise 6 milyon 854 bin 748 lira ceza kesildi.

Kümaş'a Cezasız Kalma Nedeni

Rekabet Kurulu, Kümaş hakkında ihlal tespit edilemediğinden dolayı idari para cezası uygulanmamasına karar verdi.

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