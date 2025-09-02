DOLAR
Rekabet Kurulu'ndan tersanecilik soruşturması: 33 teşebbüs, 2 birlik, 1 danışmanlık

Rekabet Kurulu, tersanecilik sektöründe 33 teşebbüs, 2 teşebbüs birliği ve 1 danışmanlık şirketi hakkında iş gücü piyasasında rekabetin kısıtlandığı iddiasıyla soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 13:39
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 13:39
Rekabet Kurulu, tersanecilik sektöründe faaliyet gösteren 33 teşebbüs, 2 teşebbüs birliği ve 1 danışmanlık şirketi hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Kurumun internet sitesinden yapılan açıklamada, yürütülen ön araştırmanın tamamlandığı belirtildi.

Soruşturmanın kapsamı

Açıklamada, elde edilen bilgi ve belgeler ile yapılan incelemeler sonucunda sektörde rekabetin kısıtlandığına dair şüphelerin ciddi olduğunun tespit edildiği, bu çerçevede söz konusu teşebbüsler hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edildiği iddiasıyla soruşturma açılmasına karar verildiği bildirildi.

Soruşturma kapsamında ilgili teşebbüslerin iş gücü piyasasında rekabete hassas nitelikte bilgi paylaşımında bulunmaları, çalışan ücretlerini birlikte belirlemeleri, çalışan ayartmama anlaşmalarına taraf olmaları ve bu tür anlaşmaların kurulmasını ve sürdürülmesini kolaylaştırıcı davranışlarda bulunmaları olarak özetlenebilecek eylemleri kapsamlı biçimde incelenecek.

Türkiye'de stratejik öneme sahip sektörlerden biri olan tersanecilik alanında yürütülen bu soruşturma, sektördeki iş gücü piyasasının işleyişi ve rekabetçi ortamın korunması bakımından önem taşıyor.

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

