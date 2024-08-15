Rekabet Kurumu, Çimento Sektörünü Yakından İzliyor

Rekabet Kurumu, çimento sektörünü sıkı takipte tutuyor. Kurum Başkanı Birol Küle, 6 Şubat 2023 depremi sonrasında bu sektörün özel olarak izlenmeye alındığını belirtti. Küle, "Hazır beton ve çimento sektörüne yönelik üç ayrı soruşturmamız sürüyor. Özellikle deprem bölgesinde piyasa düzenlemeleri çok önemli," dedi.

Devam Eden Soruşturmalar ve Ceza Süreçleri

Ankara ve Kırıkkale'de, bazı hazır beton üreticilerine yönelik yapılan soruşturmanın sonuçlandığını ifade eden Küle, bu süreçte bazı firmaların aralarında fiyat anlaşması yaptığını ve rekabete aykırı bilgi paylaştığını tespit ettiklerini açıkladı. Bu nedenle 7 firmaya toplamda 121 milyon lira idari para cezası kesildi.

Deprem Bölgesindeki Ceza Uygulamaları

Deprem sonrası Adana ve Osmaniye'de de incelemeler gerçekleştiren Küle, yürütülen soruşturmalar neticesinde 7 milyon lira ceza kesildiğini ifade etti. Kamuoyuna açıklanan verilere göre, Aydın, Hatay ve Malatya’da da çeşitli firmalar hakkında soruşturmalar devam ediyor.

Uzlaşma Başvuruları ve İhlaller

Küle, Aydın'da 23 firmanın fiyat tespiti ve müşteri paylaşımı gibi ihlallerde bulunduğunu ve bu firmalara yaklaşık 112 milyon lira ceza uygulandığını duyurdu. Hatay'da ise 8 firma hakkında yürütülen soruşturmanın 4 firmayla uzlaşma ile sonuçlandığını, toplamda 111 milyon lira ceza kesildiğini belirtti.

Gelecek Vaat Eden Çalışmalar

Malatya'da yürütülen soruşturmada henüz uzlaşma başvurusunda bulunan firma olmadığını ifade eden Küle, devam eden soruşturmaların 2024 yılının nisan ve mayıs aylarında sona ermesini beklediklerini aktardı. "Kurumumuz, çimento ve hazır beton sektörüne yönelik hassasiyetini sürdürecektir," dedi.