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Rekabet Kurumu, İş Gücü Piyasalarındaki Rekabet İhlallerini Kılavuzda Topladı

Rekabet Kurumu, iş gücü piyasalarındaki rekabet ihlallerine yönelik yeni bir kılavuz taslağını kamuoyuna sundu.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 16:57
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 16:57
Rekabet Kurumu, İş Gücü Piyasalarındaki Rekabet İhlallerini Kılavuzda Topladı

Rekabet Kurumu, İş Gücü Piyasalarında Yeni Kılavuz Hazırladı

Rekabet Kurumu, iş gücü piyasalarında karşılaşılan rekabet ihlallerini önlemek amacıyla "İş Gücü Piyasalarındaki Rekabet İhlallerine Yönelik Kılavuz Taslağı"nı kamuoyuna açıkladı.

İş Gücü Piyasalarının Yapısal Özellikleri

Kurumun duyurusunda, iş gücü piyasalarının temel yapısının çok sayıda çalışan ile sınırlı sayıda işveren arasında oluştuğu belirtildi. Bu durum, çalışanların ücretleri ve çalışma şartları üzerinde işverenlerin lehine bir dengesizlik oluşturmakta.

Rekabetin Sınırlanması

Açıklama, işverenler arasında çalışan hareketliliğinin kısıtlanmasının, mevcut dengesizlikleri derinleştirdiğine dikkat çekti.

Kılavuz Taslağının Amaçları

Yeni taslağın amacı, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde iş gücü piyasalarındaki ihlalleri netleştirerek, iş gücü piyasalarındaki rekabet ihlalleri konusunda rehberlik sunmaktır.

Taslakla, iş gücü piyasalarındaki davranışların hukuki yerinin, olası rekabet ihlali türlerinin, Rekabet Kurulu'nun ihlal değerlendirme yöntemlerinin ve üçüncü şahısların dikkat etmesi gereken hususların net bir şekilde belirlenmesi hedeflenmektedir.

Ayrıca, iş gücü piyasasında rakipler arası anlaşmaların değerlendirilmesi için gerekli temel kriterlerin de ortaya konması amaçlanmaktadır.

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