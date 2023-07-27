Renault araç piyasasına damga vuracak! Sıfır araç alamayana müjde gibi haber!

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İKİNCİ EL ARAÇLAR İÇİN YENİ BİR DEVİR

Renault tarafından yapılan haberlere göre yenilenebilir ikinci el araç dönemi başlıyor. Refactory olarak adlandırılan işlemler ilk olarak Fransa Flins bölgesinde başladı ve İspanya Sevilla kentinde devam ediyordu. Türkiye'de ise ilk olarak Bursa'da başlayacak. Oyak Renault fabrikası bünyesinde olan tesiste ikinci el araçlar yenilenecek. Test sürüşü, ekspertiz, teşhis, mekanik, karoser onarımları gibi hizmetler olacak.





Aynı zamanda boya işlemleri, iç dış temizlik işlemleri, kalite kontrol alanında da çalışmalar yapılacak. İlk olarak Clio IV, Clio V, Megane Sedan modellerde uygulama yapılacak. Endüstriyel olarak standartlaşan süreç maliyet azaltmaları ve yüksek kaliteli onarım yapılması bekleniyor. Yenilenen ikinci el araçlar 2 sene garantili olarak sahiplerine sunulacak. Fabrikalarda yenilenen ikinci el araçlar yetkili Renew bayilerinde satışa çıkacak. Bu sistemin ilerleyen zamanlarda ithalat ve ikinci el araç girişi sağlanması ile ilgili hazırlıklar olduğu da iddia ediliyor.