Renault gemileri yaktı! Bu modelin fiyatı yarı yarıya düştü: İkinci el fiyatına satışta

RENAULT CLİO İNDİRİMİNİ DUYAN BAYİYE AKIN ETTİ

Renault'un Kasım sonu kampanyası hala devam ediyor. Yıl sonunda sıfır araç fiyatları oldukça aşağıya çekilmişti. Ancak Renault Clio da fırsatlar hala devam ediyor. Sizde araç sahibi olmayı istiyorsanız bu fırsatı kaçırmayın… İşte detaylar….





Clio almak isteyenlere özel kredi kampanyası ile peşin fiyatta araç fiyatları yarı yarıya iniyor. 300 bin lira destek alarak sizde araç sahibi olabilir ve kampanyadan yararlanabilirsiniz.

Yıl sonuna az bir zaman kala Otomobil piyasasında indirimli günler devam ediyor. Son dönemde araç fiyatları dikkat çekici şekilde gerilerken hala araba almayanlar için fırsat ayağına geldi.

ÖZEL FIRSATLI RENAULT CLİO

Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobil modelleri arasında ilk sıralarda yer alan Renault Clio, bu kampanyasını kaçıran çok üzülecek. Peşin fiyat ta indirim alacak olan bu modele özel destek kredisi ile hayalinizdeki araca sahip olabilirsiniz.

RENAULT CLİO FİYAT LİSTESİ

• Renault Clio Equilibre 1.0 Sce 65 hp: 852.000 TL

• Renault Clio Equilibre 1.0 Tce X-Tronic 90 hp: 949.900 TL

• Renault Clio Evolution 1.0 Tce X-Tronic 90 hp: 988.900 TL

• Renault Clio Techno Esprit Alpine 1.0 Tce X-Tronic 90 hp: 1.041.900 TL

• Renault Clio Techno Esprit Alpine E-Tech Full Hybrid 145 hp: 1.286.900 TL