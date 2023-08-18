Renault'tan görülmemiş kampanya! Araba almak isteyene 100 bin TL'lik indirim birden

Renault, Ağustos ayında serbest meslek sahiplerini memnun edecek cazip bir kampanya ile karşımızda! Araç sahibi olmanın avantajlarını yakalamak isteyenler için Renault, Captur modelindeki özel indirimlerini duyurdu. Resmi açıklamaya göre, sınırlı sayıdaki 2023 Model Yılı Captur R.S. Line 1.3 Mild Hybrid EDC 155 bg otomobilini tercih eden müşterilere, vergi levhasını sunmaları halinde tam 90 bin TL'ye varan indirim fırsatı sunulacak.

Captur, çağdaş tasarımı ve üstün performansı ile öne çıkan bir model olarak dikkat çekiyor. Bu kampanya sayesinde, özellikle serbest meslek sahipleri için araç sahibi olmak daha cazip hale geliyor. Sunulan indirim miktarı, Captur'un farklı versiyonlarına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Ancak özellikle belirtilen 2023 Model Yılı Captur R.S. Line 1.3 Mild Hybrid EDC 155 bg versiyonunda sağlanan 90 bin TL'lik indirim, araç tutkunlarını heyecanlandırıyor.





Renault'un bu özel kampanyası hakkındaki açıklamada, indirimden yararlanmak isteyen müşterilerin vergi levhasını mutlaka sunmaları gerektiği vurgulanıyor. Bu belgeyi ibraz eden müşteriler, büyük avantajlar elde ederek tercih ettikleri Captur modeline daha hesaplı bir şekilde sahip olabilecekler. Ancak kampanyanın belirli bir süre sınırlamasına tabi olduğunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Kampanya, sınırlı stoklarla sunulacak ve 31 Ağustos 2023 tarihine kadar katılımcı yetkili satıcılarda geçerli olacaktır. Bu nedenle kampanyadan faydalanmayı düşünenlerin, belirtilen tarihleri göz önünde bulundurarak hareket etmeleri önerilir.

Renault, Captur modelinin CO2 emisyon ve yakıt tüketim değerlerini de paylaştı. Captur'un ortalama CO2 salımı 133-139 (g/km) aralığında yer alırken, birleşik yakıt tüketimi 5,9-6,2 (lt/100 km) aralığında değişiyor. Bu bilgiler, aracın çevre dostu ve ekonomik özelliklerini gösterme amacını taşır.

Ayrıca kampanya kapsamında sunulan donanım ve aksesuarların, Captur'un farklı versiyonlarına göre değişebileceği de belirtiliyor. Bu da müşterilere, tercih ettikleri versiyonun özelliklerini daha ayrıntılı bir şekilde öğrenme şansı sunuyor.