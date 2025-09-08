Riccardo Puliti, IFC Orta Doğu ve Orta Asya Bölgesel Başkan Yardımcısı Atandı

IFC, Riccardo Puliti'yi Orta Doğu ve Orta Asya Bölgesel Başkan Yardımcılığına atadı; görev alanı Türkiye, Afganistan, Pakistan ve bölge ülkelerini kapsıyor.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 12:17
Dünya Bankası Grubu üyesi Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Riccardo Puliti'nin Orta Doğu ve Orta Asya Bölgesel Başkan Yardımcılığına atandığını açıkladı. Puliti, Dubai merkezli görevinde Türkiye, Afganistan ve Pakistan'ın da aralarında bulunduğu bölgeden sorumlu olacak.

Görev alanı ve öncelikler

Puliti'nin yetki alanı Orta Doğu ve Orta Asya ülkeleri ile Türkiye, Afganistan ve Pakistan'ı kapsıyor. Görevinde özel sektörü mobilize etme, reformları destekleme, istihdamı güçlendirme ve sürdürülebilir kalkınmayı hızlandırma konularına odaklanacak.

Puliti ayrıca imalat ve hizmetler, sürdürülebilir altyapı ile yenilikçi ve kapsayıcı finansmanın artırılmasına öncelik verecek.

Açıklamada yer alan Puliti'nin sözleri: "Özel sektör, kamu ve kalkınma alanındaki paydaşlarımızla işbirliği halinde ekonomilerin çeşitlenmesine, kaliteli istihdam yaratılmasına ve küresel ve bölgesel ölçekteki şoklara karşı dayanıklılığın artmasına katkı sunabiliriz."

Puliti, amaçlarının bölge ülkelerinin rekabetçiliğini güçlendirecek, ekonomilerini çeşitlendirecek ve büyümenin etkilerini kadınlar, gençler ve yeterince hizmet alamayan topluluklar lehine başta olmak üzere herkes için adil biçimde yayacak sermaye ile bilgi birikimini çekmek olduğunu anlattı.

Uluslararası finans ve altyapı tecrübesi

Son olarak IFC'nin Asya ve Pasifik Bölgesi Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Puliti'nin liderliğinde kurum, bölgedeki yatırım hacmini üç katına çıkarırken güçlü bir özsermaye ve borç portföyü oluşturdu. Özel sektör yatırımcılarını çekmek ve korumak amacıyla önemli reformlar hayata geçirildi.

Puliti, Dünya Bankası'nda Altyapıdan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevinde gelişmekte olan ve yükselen piyasalarda altyapı projelerinin planlanması, tasarımı ve hayata geçirilmesine yönelik küresel çalışmalara liderlik etti. Ayrıca Afrika'dan Sorumlu Altyapı Bölge Direktörü ve Enerji ve Doğal Kaynaklar Küresel Direktörü olarak da görev yaptı. Dünya Bankası Grubu'na katılmadan önce Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) dahil çeşitli özel ve kamu finans kuruluşlarında uzun ve saygın bir kariyere sahipti.

