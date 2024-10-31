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Rize-Artvin Havalimanı'nda Yeni Aydınlatma Sistemi Kuruluyor

Rize-Artvin Havalimanı'nda uçuş güvenliğini artırmak için yeni aydınlatma ve ILS sistemi kuruluyor.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 12:07
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 12:15
Rize-Artvin Havalimanı'nda Yeni Aydınlatma Sistemi Kuruluyor

Rize-Artvin Havalimanı'nda Yeni Aydınlatma Sistemi Kuruldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize-Artvin Havalimanı'ndaki yeni aydınlatma sisteminin CAT-2 seviyesine yükseltildiğini duyurdu.

Coğrafi Zorluklar ve Yeni Sistem

Bakan Uraloğlu, yazılı bir açıklama yaparak havalimanının coğrafi konumunun zorluklarına dikkat çekti. Düşük bulut tavanı, sis ve yoğun yağışlı hava koşulları nedeniyle uçakların güvenli iniş ve kalkışları için gerekli çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Aydınlatma ve ILS Cihazı Sıralaması

Rize-Artvin Havalimanı'nda bulunan aydınlatma sistemi, daha kısıtlı görüş mesafelerinde uçakların iniş yapmasını sağlamak amacıyla CAT-2 seviyesine yükseltildi. Sistemin montajı tamamlanmış olup, test çalışmaları devam etmektedir. Bunun yanı sıra, düşük görüş mesafesi durumlarında uçakların hassas bir şekilde piste yaklaşmasını sağlamak için mevcut ILS cihazına ek olarak, Kasım sonunda bir ikinci ILS cihazı kurulumu gerçekleştireceklerini belirtti.

Modernizasyon Çalışmaları

Uraloğlu, açıklamalarında, "Havalimanlarımızı bulundukları coğrafi şartlar doğrultusunda modernize etmeye devam ediyoruz. ILS cihazları, zorlu coğrafyalarda hizmet veren havalimanları için büyük kolaylık sağlayan sistemlerdir. Bu sistemler sayesinde, görüş faktörlerinin kötü olduğu hava koşullarında uçakların iniş sürecini kolaylaştırıyoruz," ifadelerini kullandı.

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