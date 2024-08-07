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Roblox Türkiye'de Erişime Kapandı

Roblox oyununun Türkiye'de erişimi, mahkeme kararıyla durduruldu. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan geldi.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 20:46
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 20:46
Roblox Türkiye'de Erişime Kapandı

Roblox Erişimi Mahkeme Kararıyla Kapatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, online oyun platformu Roblox.com'un Türkiye'deki erişiminin durdurulduğunu duyurdu.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Soruşturması Sonrası

Bakanlık, bu durumu Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma sonrası Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin almış olduğu karar ile gerçekleştiğini açıkladı. Açıklama Detayları

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Roblox.com'un erişiminin durdurulması, yargı sürecinin bir sonucu olup, uygulanabilirliğinden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu sorumlu tutulmuştur." ifadelerine yer verildi.

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