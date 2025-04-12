ROKETSAN, Endonezya'da Ortak Üretim Tesisi Kuracak

ROKETSAN'dan Önemli Adım: Endonezya'da Ortak Üretim Tesisi

ROKETSAN, Endonezya ile savunma sanayi alanında önemli bir adım atarak ortak üretim tesisi kurmak üzere sözleşme imzaladı.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, bu projeye dair yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin savunma sanayisindeki işbirlikleri sadece bir ürün satmaktan ibaret değil. Türkiye aslında dost ve kardeş ülkelere, müttefik ülkelere, beraber savunma sanayi konusunda teknoloji geliştirmeyi de sunuyor." dedi.

İşbirlikleri ve Teknoloji Transferi

Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki bu tür işbirlikleri, yalnızca malzeme satışının ötesine geçerek karşılıklı yarar sağlamak ve teknoloji transferinde bulunmak amacı taşımaktadır. Bu proje, hem Türkiye hem de Endonezya için stratejik bir ortaklık geliştirmek adına önemli bir fırsat sunuyor.

ROKETSAN'ın bu girişimi, savunma sanayisinde küresel bir oyuncu olma hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Proje hakkında daha fazla bilgi, ilerleyen günlerde paylaşılmaya devam edilecektir.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2025, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde devam ediyor. Foruma katılan ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, AA muhabirine, Antalya Diplomasi Forumu'nun Türkiye'nin diplomatik alanda gerçekleştirdiği en önemli faaliyetlerden biri olduğunu, birçok ülkenin devlet başkanlarının, bakanlarının forumda bir araya geldiğini söyledi.