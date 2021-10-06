Rönesans Holding'in sahibi kim?

Rönesans Holding kimin? Kim kurdu, yöneticileri kimler, ne tür işler yaptı? Sorularının cevabını haberimizde derledik. Geçen sene Forbes zenginler listesinde adını yazdıran Erman Ilıcak beşinci sırada iken bu yıl ikinci sıraya yükseldi. Peki Erman Ilıcak kim? Ne kadar serveti var?

Erman Ilıcak kim, hayatı?

1967 yılında Malatya’da doğan Ilıcak Rönesans Holding’in hem kurucusu hem de başkanlığını yapmaktadır. Eğitim hayatı gözde okullarda geçen kurucunun 1985 senesinde Özel TED Koleji’nden mezun olduktan sonra 1990 senesinde ODTÜ İnşaat Mühendisliği’nde lisans eğitimini tamamladığı bilinmektedir. 2002 senesinde Minnesota Üniv.nin yanında Viyana Ekonomi ve İşletme Üniv.den MBA derecesini almıştır. İlerleyen yıllarda Paris’te bulunan Uluslararası İşletme Okulu’ndan doktora derecesini almıştır.

Holding’in kuruluşu yurt dışında yapılmıştır. Rusya St. Petersburg’da kendini holdingini kuran Ilıcak merkezini Ankara’ya kurmuş ve bunun yanında Rusya, Hollanda, Orta Asya, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’nında dahil olduğu geniş bir alanda totalde yirmi sekiz ülke olmak üzere faaliyet göstermektedir. Faaliyetleri içersinde, sağlık, gayrimenkul, inşaat, petrokimya gibi alanların yanı sıra daha bir çok alan bulunmaktadır.

Rönensans Holding dünyadaki en büyük müteahhitlik şirketlerinin yer aldığı Engineering News Record adlı listede 2019 yılında dünyada otuz üçüncü sırada yer almıştır. Avrupa kapsamında ise dokuzuncu sırada yer almaktadır. Türkiye’deki inşaat şirketleri arasında ise birinci sırada yer alan şirket daha bir çok başarılı çalışmaya imza atmaya devam etmektedir.