İstanbul 22°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
1371.69
ALTIN
504.00
DOLAR
8.8851
STERLİN
12.0955
EURO
10.2835
Haluk Levent'ten yeni proje müjdesi! SMA'lı çocuklar için TV programı yapacak!
Son Dakika
Haluk Levent'ten yeni proje müjdesi!...
Kaç kişi koronavirüsten hayatını kaybetti? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük koronavirüs tablosunu açıkladı
Son Dakika
Kaç kişi koronavirüsten hayatını kaybetti?...
Ekim ayında altın fiyatları ne durumda?
Ekim ayında altın fiyatları ne...
Fahrettin Koca Covid-19 vaka yoğunluğunun en sık görüldüğü 10 ili paylaştı
Son Dakika
Fahrettin Koca Covid-19 vaka yoğunluğunun...

Rönesans Holding'in sahibi kim?

Rönesans Holding'i kim kurdu, yönetim kurulunda kimler bulunmakta, holding hangi tarihte kuruldu? Holding'in devletten yüklü miktarda aldığı ihaleler neler? Detaylar haberimizde.

06 Ekim 2021 Çarşamba 11:07
Rönesans Holding'in sahibi kim?
Takip Et:

Rönesans Holding kimin? Kim kurdu, yöneticileri kimler, ne tür işler yaptı? Sorularının cevabını haberimizde derledik. Geçen sene Forbes zenginler listesinde adını yazdıran Erman Ilıcak beşinci sırada iken bu yıl ikinci sıraya yükseldi. Peki Erman Ilıcak kim? Ne kadar serveti var?

Erman Ilıcak kim, hayatı?


1967 yılında Malatya’da doğan Ilıcak Rönesans Holding’in hem kurucusu hem de başkanlığını yapmaktadır. Eğitim hayatı gözde okullarda geçen kurucunun 1985 senesinde Özel TED Koleji’nden mezun olduktan sonra 1990 senesinde ODTÜ İnşaat Mühendisliği’nde lisans eğitimini tamamladığı bilinmektedir. 2002 senesinde Minnesota Üniv.nin yanında Viyana Ekonomi ve İşletme Üniv.den MBA derecesini almıştır. İlerleyen yıllarda  Paris’te bulunan Uluslararası İşletme Okulu’ndan doktora derecesini almıştır.

Holding’in kuruluşu yurt dışında yapılmıştır. Rusya St. Petersburg’da kendini holdingini kuran Ilıcak merkezini Ankara’ya kurmuş ve bunun yanında Rusya, Hollanda, Orta Asya, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’nında dahil olduğu geniş bir alanda totalde yirmi sekiz ülke olmak üzere faaliyet göstermektedir. Faaliyetleri içersinde, sağlık, gayrimenkul, inşaat, petrokimya gibi alanların yanı sıra daha bir çok alan bulunmaktadır.

Rönensans Holding dünyadaki en büyük müteahhitlik şirketlerinin yer aldığı Engineering News Record adlı listede 2019 yılında dünyada otuz üçüncü sırada yer almıştır.  Avrupa kapsamında ise dokuzuncu sırada yer almaktadır. Türkiye’deki inşaat şirketleri arasında ise birinci sırada yer alan şirket daha bir çok başarılı çalışmaya imza atmaya devam etmektedir.


Son Güncelleme: 06.10.2021 11:07
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
RönesansholdingErmanılıcakEnzenginlerlistesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otomobil satışları Eylül ayında büyük bir düşüş yaşadı
Otomobil satışları Eylül ayında büyük bir düşüş yaşadı
Sigaraya zam geldi! Tüketici isyan etti
Sigaraya zam geldi! Tüketici isyan etti
Ekim ayında altın fiyatları ne durumda?
Ekim ayında altın fiyatları ne durumda?
24 Eylül Cuma altın fiyatlarının son durumu ne?
24 Eylül Cuma altın fiyatlarının son durumu ne?
Fındık 32.95 TL ile rekor fiyata satıldı
Fındık 32.95 TL ile rekor fiyata satıldı
TIME dergisi Fatih Birol'u 'Dünyanın en etkili 100 kişisi' listesine ekledi
TIME dergisi Fatih Birol'u 'Dünyanın en etkili 100 kişisi' listesine ekledi

Popüler Haberler

Türkiye - Norveç maçı ne zaman, hangi kanalda? Türkiye - Norveç maçı canlı yayın kanalı
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
Deniz taksi açılış ücreti ve mil başı ücreti ne kadar?
MasterChef'te yarışmacılara bölüm başı ne kadar ödeniyor?
Kim Milyoner Olmak İster'in ödül sistemi yenilendi! Kim Milyoner Olmak İster yeni ödül sistemi nasıl?
1100 TL'lik sosyal yardım desteği nedir? Kimler 1100 TL'lik sosyal yardım desteğinden faydalanabilir?
Kuryeler ne kadar maaş alıyor?
O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? O Ses Türkiye yeni jüri üyeleri kimler oldu?
Şok 22 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu açıklandı!
ARTI Seyahat Acentesi kime ait? Sahibi kimdir?
Netflix John Delorean Otomotiv Efsanesi konusu nedir? Oyuncuları kimdir?
Büyükşen cinayetinde son gelişmeler neler? HTS ve WhatsApp kayıtları incelemeye alındı
Devletten destek! Gıda yardımı kolisi başvuruları nasıl yapılır? Koli kimlere veriliyor?
PUBG Mobile Sezon 20 ne zaman gelecek? Sezon 20 Royal Pass ödülleri
YouTube tüm videolara reklam koyma kararı aldı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.