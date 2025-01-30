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Rus Bankaları 2024'te 3,8 Trilyon Ruble Rekor Net Kar Elde Etti

Rus bankaları 2024'te rekor seviyede net kar elde ederek dikkat çekti. Mevduatlar da tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 12:40
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 12:40
Rus Bankaları 2024'te 3,8 Trilyon Ruble Rekor Net Kar Elde Etti

Rus Bankalarının Rekor Başarısı

Rus bankaları, 2024 yılında 3,8 trilyon ruble (yaklaşık 38,7 milyar dolar) ile rekor seviyede net kar elde etti. Bu olağanüstü başarı, Rusya Merkez Bankası tarafından yayımlanan raporda ortaya kondu.

Kurumsal Kredi ve Mevduat Artışı

Raporda, Rus bankalarının kurumsal kredi portföyünün önceki yıla göre %17,9 artarak 87,8 trilyon rubleye ulaştığı belirtiliyor. Ayrıca, rublenin değer kaybetmesinin, bankalar için "tek seferlik" olumlu bir katkı sağladığı ifade edildi.

Mevduatların Rekor Seviyesi

Rus bankaları, geçen yıl 57,5 trilyon ruble ile mevduatlarda da %26,1'lik bir artış kaydetti. Mevduatlardaki bu artışın ana nedenleri arasında nüfusun gelir seviyesindeki artış ve yüksek mevduat oranları gösterilmektedir.

Önceki Yıllara Dair Veriler

Geçtiğimiz yıllarda Rus bankalarının net karı önemli dalgalanmalar yaşadı. 2022 yılında yaptırımların etkisiyle net kar, 2,4 trilyon rubleden 202 milyar rubleye düşerken, 2023'te bu rakam 3,3 trilyon rubleye yükseldi.

Sonuç olarak, Rus bankacılık sektörü, 2024 yılında rekor net kar ile kapatarak, gelecekteki gelişmeler açısından önemli bir ivme kazanmıştır.

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