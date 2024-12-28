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Rus Bütçesine OPEC+ Anlaşmasından 40 Trilyon Ruble Ek Gelir

OPEC+ anlaşması sayesinde Rus bütçesi 40 trilyon ruble ek gelir elde etti. Yatırımlara istikrar sundu, petrol fiyatlarını korudu.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 14:01
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 14:01
Rus Bütçesine OPEC+ Anlaşmasından 40 Trilyon Ruble Ek Gelir

OPEC+ Anlaşması Rusya'ya Çarpan Etkisi Yarattı

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kiril Dmitriyev, petrol üretiminde OPEC ve OPEC dışı bazı ülkeleri bir araya getiren OPEC+ grubunun uyguladığı üretim kısıntısı anlaşmasının Rus bütçesine yaklaşık 40 trilyon ruble (yaklaşık 397 milyar dolar) ek gelir sağladığını duyurdu.

Dmitriyev, Rossiya-24 devlet kanalına verdiği demeçte, OPEC+ anlaşmasının küresel petrol sektöründe sağladığı istikrarın altını çizdi. Bu durumun, petrol ve doğal gaz sektöründeki yatırımları artırmaya yardımcı olduğunu belirtti.

Dmitriyev, “Anlaşma sayesinde Rus bütçesi ek 40 trilyon ruble gelir elde etti. Bu miktar, dondurulan Rus varlıklarından çok daha büyük bir rakam,” ifadelerini kullandı.

Petrol Fiyatları ve OPEC+ İlişkisi

2016 yılında petrol fiyatlarında yaşanan dramatik düşüş sonrası, OPEC ve Rusya’nın liderlik ettiği bazı petrol üretici ülkeler arasında işbirliği anlaşması imzalanmıştı. Bu adımlar, sektördeki sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla atılan önemli adımlardı.

Son olarak, OPEC+ grubu 5 Aralık'ta aldığı kararla, günlük 2 milyon varillik üretim kesintisini 2026 sonuna kadar uzatma kararı aldı. Bu karar, küresel enerji piyasalarındaki dengeleri korumayı hedefliyor.

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