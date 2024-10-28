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Rus Ekonomisi Üçüncü Çeyrekte Büyümeye Devam Ediyor

Putin, Rus ekonomisinin üçüncü çeyrekte zorluklara rağmen büyümeye devam ettiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 14:56
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 14:56
Rus Ekonomisi Üçüncü Çeyrekte Büyümeye Devam Ediyor

Putin'den Ekonomik Değerlendirme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da düzenlenen bir toplantıda, ülke ekonomisinin üçüncü çeyrekte yaşadığı yavaşlamaya rağmen büyüme kaydettiğini ifade etti.

Sanayi ve İşsizlik Verileri

Putin, Rus sanayi sektörünün bu yılın ilk sekiz ayında %4,5 oranında bir büyüme gösterdiğini belirtirken, işsizlik oranının da %2,4 ile tarihsel olarak en düşük seviyesine gerilediğini vurguladı.

Zorluklar ve Dengesizlikler

Başkan Putin, Rus ekonomisinin içinde bulunduğu zorluklara ve dengesizliklere dikkat çekti. "Bu sorunların kaynağı, ülkenin endüstriyel, tarımsal ve finansal potansiyelini zor koşullar altında geliştirmemizden kaynaklanıyor. Yaptırımlar, personel ve teknoloji eksiklikleri ile lojistik sorunlar da yapısal sıkıntılar arasında," dedi.

Büyüme Tahminleri

Rus ekonomisinin 2023 yılının ocak-ağustos dönemi itibarıyla %4,2 büyüme kaydettiğini belirten Putin, "Üçüncü çeyrekteki yavaşlamaya rağmen, ekonomi hâlâ büyümeye devam ediyor. Yılsonunda büyümenin %3,9'a ulaşması ve küresel ortalamanın üstüne çıkması bekleniyor," ifadelerini kullandı.

Faiz Oranı ve Krediler

Putin, Rusya'daki yüksek politika faiz oranına rağmen, kurumsal kredilerin hızla artmaya devam ettiğini kaydederek, bu konuda ek çalışmalar yapılmasını talep etti.

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