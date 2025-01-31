Rus Petrol Sektörü Yaptırımlar Karşısında Ayakta Kalma Mücadelesi Veriyor

Rus Petrol Sektörü, Yaptırımlarla Mücadele Ediyor

ABD'nin yaptırım baskılarının arttığı bir dönemde, Rusya'nın petrol sektörü zorlu koşullara uyum sağlamaya çalışıyor. 2024 yılında ülkenin petrol üretiminin %2,7 azalarak 516 milyon tona gerileceği öngörülüyor.

ABD'den Yaptırım Hamleleri

ABD yönetimi, Rusya'nın büyük petrol üreticileri, ihracatçıları ve sigorta şirketlerini hedef alarak 183 petrol tankerini yaptırım listesine aldı. Daha önceki kısıtlamalardan muaf olan Gazprom Neft ve Surgutneftegaz da artık yaptırım uygulanacak şirketler arasında yer alıyor. Aynı zamanda, Rusya'nın en büyük sigorta şirketi İngosstrah ile gemicilik firmaları Sovkomflot ve Rosneftflot da bu kısıtlamaların hedefinde bulunuyor.

Uluslararası Enerji Ajansı'ndan Uyarılar

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), ABD'nin son yaptırımlarının Rusya'nın petrol tedarik zincirlerini ciddi şekilde bozabileceğine dair uyarıda bulundu. Yaptırımların etkisinin netleşmesi için tahminlerin gözden geçirileceği belirtiliyor. Geçtiğimiz Mart ayında uygulamaya alınan ilk yaptırımlar sonrası, Rusya'nın günlük petrol ihracatının 3 milyon varil kadar azalabileceği öngörülmesine rağmen, o dönemde kayda değer bir değişiklik yaşanmadı.

Çin ve Hindistan Rus Petrolünün Yeni Müşterileri

Ukrayna savaşının ardından, Çin ve Hindistan, Rus petrolünün en büyük alıcıları haline geldi. Hindistan, geçen yıl günde yaklaşık 1,7 milyon varil Rus petrolü ithal ederken, bu ülkenin toplam petrol ithalatında Rusya'nın payı %40 civarında gerçekleşti. Çin ise deniz yoluyla günlük 1 milyon varil ve boru hatlarıyla da 1 milyon varil Rus petrolü aldı.

Yüksek Navlun ve Taşıma Stratejileri

Goldman Sachs analistleri, yüksek navlun fiyatları ve Rus petrolüne uygulanan iskontonun, bu petrolün taşınmaya devam etmesine olanak sağladığını belirtiyor. Vortexa, navlunda yaşanabilecek artışın, küresel tanker operatörlerinin eski tankerlerini Rusya'nın ihracatına hizmet etmek için kullanmaya teşvik edebileceğine dikkat çekiyor.

Yaptırımların Etkileri ve Gelecek Öngörüleri

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ülkenin petrol üretiminin %2,7 azalarak 516 milyon tona düştüğünü, petrol ihracatının ise 240 milyon ton seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı. Gelecek dönemde, Rusya'nın petrol ihracatının orta vadede toparlanması bekleniyor.

Gölge Filolar ve Yeni Stratejiler

Batılı ülkeler, Rus petrolünü taşıyan gemileri "gölge filo" olarak tanımlarken, bu tanım, ABD'nin İran ve Venezuela'ya yönelik yaptırımlarını sıklaştırmasıyla ön plana çıkmıştır. Ozellikle, Rusya'nın bu durumda gölge filoyu hızla genişlettiği ve tavan fiyat uygulamalarını aşabildiği belirtiliyor. Ayrıca, Rus yetkililer, enerji yaptırımları bağlamında dünya genelinde yalnızca Batılı ülkelerin olmadığını vurguluyor.