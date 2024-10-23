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Rus Savunma Sanayisinden Yüksek Teknoloji İhracatı Uyarısı

Rostec Başkanı Çemezov, yüksek faizlerin ihracat üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 13:16
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 13:16
Rus Savunma Sanayisinden Yüksek Teknoloji İhracatı Uyarısı

Rus Savunma Şirketi Rostec Uyardı

Rostec’in Başkanı Sergey Çemezov, Rusya'daki yüksek politika faiz oranlarının yüksek teknolojili ürün ihracatını durdurmasına neden olabileceği uyarısında bulundu.

Faizlerin Sanayi Üzerindeki Etkisi

Çemezov, Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde yaptığı açıklamada, mevcut faiz oranlarının sanayinin gelişimini engellediğini belirtti.

Yüksek faiz oranlarının getirdiği sıkıntılar hakkında konuşan Çemezov, “Bu faiz oranıyla, tüm kazançlarımız bankaya ödemek zorunda olduğumuz borçlara gidiyor,” ifadelerini kullandı.

Üretim Süreleri ve İhracat Sorunları

Çemezov, yüksek teknoloji ürünlerinin, örneğin uçaklar, hava savunma sistemleri ve gemiler gibi, üretim süresinin bir yıl veya daha fazla olanların ihracatının durdurulma ihtimalinin bulunduğunu vurguladı. “Bir şeyler yapılması gerekecek,” diyerek geleceğe yönelik endişelerini dile getirdi.

Banka Borçları ve İflas Tehlikesi

Rostec Başkanı, banka borçları üzerinden iş yapmanın karlı olmadığını ifade ederek, sektördeki iflas riskine dikkat çekti. “Eğer böyle devam edersek, işletmelerimizin çoğu iflas edecek,” dedi. Ayrıca, %20'den fazla kârlılığı olan bir işletme bulmanın zor olduğunu da sözlerine ekledi.

Merkez Bankası’nın Faiz Artışı

Rusya Merkez Bankası, 13 Eylül'de politika faizini 100 baz puan artırarak %19'a çıkarmıştı. Analistler, bankanın 25 Ekim’de gerçekleşecek toplantısında ilave faiz artışı yapmasını bekliyor. Merkez Bankası, açıklamalarında ülke ekonomisinde mevcut enflasyon baskısının yüksek seviyede sürdüğünü belirtmişti.

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