Rus Turistlerin 'Premium Turlara' Talebi %35 Arttı, Türkiye Lider

Rus turistlerin yurt dışı 'premium turlara' talebi 7 ayda %35 arttı; Türkiye, premium tur satışlarında %48 payla lider.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 13:44
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 13:44
ATOR verileri: Türkiye, premium tur satışlarında zirvede

Rus turistlerin yurt dışındaki premium turlara ilgisinin yükseldiği, bu yılın 7 ayında talebin geçen yılın aynı dönemine göre %35 arttığı bildirildi.

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) açıklamasında, 2024'te söz konusu turlara yönelik talebin önceki yıla kıyasla %45 yükseldiği bilgisine yer verildi; bu yılın 7 ayında da geçen yılın aynı dönemine göre %35 artış yaşandığı kaydedildi.

Açıklamada, Türkiye'nin toplam premium tur satışında %48 payla zirvede yer aldığı; Birleşik Arap Emirlikleri'nin %34, Mısır'ın %13 ve Maldivler'in %1 paya sahip olduğu aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen uzmanlar, premium turlara yönelik talepteki artışın ana nedenleri olarak vatandaşların gelirlerindeki yükseliş ve premium otel seçeneklerinin çoğalmasını gösterdi.

ATOR, ayrıca Rus turistlerin 2024'teki yurt dışı seyahatlerinin önceki yıla göre %15,4 artarak 17,4 milyon çıktığını ve en çok ziyaret edilen destinasyonun Türkiye olduğunu bildirmişti.

