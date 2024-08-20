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Rusya 2023'te Tahıl İhracatını Artırmayı Hedefliyor

Rusya, bu yıl 132 milyon ton tahıl hasadı ve 60 milyon ton ihracat planlıyor.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 13:37
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 13:37
Rusya 2023'te Tahıl İhracatını Artırmayı Hedefliyor

Rusya Tahıl İhracatında Hedeflerini Belirledi

Rusya Tarım Bakanı Oksana Lut, 2023 yılı için tahıl hedeflerini açıkladı. Ülkenin planları arasında 132 milyon ton tahıl hasadı ve 60 milyon ton tahıl ihracatı bulunuyor.

Tarımda 2023 Beklentileri

Lut, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu sezon içerisinde 1,1 milyon hektar arazide mahsul kaybı yaşandığını ancak genel tahıl üretim tahminlerinde bir değişiklik olmadığını ifade etti. Ayrıca, ülkenin güney kesimlerinde kısmi kuraklık görüldüğünü de ekledi.

Geçmiş Yıl İstatistikleri

Öte yandan Lut, geçen yıl içerisinde Rusya'nın 72 milyon ton tahıl ihraç ettiğini hatırlatarak, bu yıl için belirlenen 60 milyon tonluk ihracat hedefinin oldukça umut verici olduğunu kaydetti. Böylece, tahıl pazarında önemli bir yere sahip olmaya devam ediyorlar.

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