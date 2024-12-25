DOLAR
35,22 -0,32%
EURO
36,64 -0,09%
ALTIN
2.967,08 -0,3%
BITCOIN
3.454.166,58 -0,79%

Rusya, Avrupa'ya Doğal Gaz Sevkiyatını %20 Artırdı

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Avrupa'ya doğal gaz ihracatının bu yıl %20 artış gösterdiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 10:17
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 10:17
Rusya, Avrupa'ya Doğal Gaz Sevkiyatını %20 Artırdı

Rusya'nın Doğal Gaz İhracatı Büyüyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Avrupa’ya doğal gaz ihracatının bu yılın 11 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %20 artışla 50 milyar metreküpe ulaştığını duyurdu.

Novak, Rus devlet kanalı Rossiya-24’e yaptığı açıklamada, doğal gazın çevre dostu bir enerji kaynağı olduğunu vurguladı. Ayrıca, Rus gazının lojistik açıdan avantajlı bir konumda olduğunu belirterek, "Rus gazı fiyat bakımından da en karlı kaynak durumunda," ifadesini kullandı.

Yaptırımlara rağmen Rus gazına olan güçlü talebi aktaran Novak, “Bu yıl Avrupa’ya doğal gaz sevkiyatımız yaklaşık %18 ila %20 arttı. Toplamda, bu yılın 11 ayında boru hatları ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikimiz 50 milyar metreküpe ulaştı,” dedi.

Öte yandan, Rus gazının Ukrayna üzerinden sevkiyatına ilişkin anlaşmanın 31 Aralık’ta sona erme ihtimali son dönemde güçlenirken, Rus gazını Avrupa’ya taşıyan ana boru hatları Kuzey Akım 1, Kuzey Akım 2 ve Yamal-Avrupa atıl duruma düştü. Bu gelişmeler neticesinde Rusya, son dönemde küresel LNG ihracatını artırmaya yönelik adımlar atıyor.

İLGİLİ HABERLER

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

İşçilere Yeni Yıl Müjdesi: 20.000 TL Evlilik Desteği ve 1.000 TL İkramiye

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Altın Fiyatları Yükselişte: Gram 2967 Lira, Çeyrek 4940 Lira
2
İstanbul'da Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nde TEKMER Kuruluyor
3
7 İlde 35 Taşınmaz Özelleştirilecek: Detaylar Açıklandı
4
Alkollü İçecekler ve Nargile Tütününe ÖTV Artışı
5
Antalya'nın 2025 Turizm Hedefi: 18 Milyon Turist
6
Bakanlıklardan Fahiş Fiyat Uyarısı: Asgari Ücreti Fırsata Çevirenlere Karşı Önlemler Alınıyor
7
Aralıkta İmalat Sanayisinde Kapasite Kullanım Oranı Yüzde 75,8 Oldu

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

İşçilere Yeni Yıl Müjdesi: 20.000 TL Evlilik Desteği ve 1.000 TL İkramiye

Kadınların Güçlü Destekle Yanında: O Belediye 40.000 TL Destek Sağlayacak