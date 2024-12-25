Rusya, Avrupa'ya Doğal Gaz Sevkiyatını %20 Artırdı

Rusya'nın Doğal Gaz İhracatı Büyüyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Avrupa’ya doğal gaz ihracatının bu yılın 11 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %20 artışla 50 milyar metreküpe ulaştığını duyurdu.

Novak, Rus devlet kanalı Rossiya-24’e yaptığı açıklamada, doğal gazın çevre dostu bir enerji kaynağı olduğunu vurguladı. Ayrıca, Rus gazının lojistik açıdan avantajlı bir konumda olduğunu belirterek, "Rus gazı fiyat bakımından da en karlı kaynak durumunda," ifadesini kullandı.

Yaptırımlara rağmen Rus gazına olan güçlü talebi aktaran Novak, “Bu yıl Avrupa’ya doğal gaz sevkiyatımız yaklaşık %18 ila %20 arttı. Toplamda, bu yılın 11 ayında boru hatları ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikimiz 50 milyar metreküpe ulaştı,” dedi.

Öte yandan, Rus gazının Ukrayna üzerinden sevkiyatına ilişkin anlaşmanın 31 Aralık’ta sona erme ihtimali son dönemde güçlenirken, Rus gazını Avrupa’ya taşıyan ana boru hatları Kuzey Akım 1, Kuzey Akım 2 ve Yamal-Avrupa atıl duruma düştü. Bu gelişmeler neticesinde Rusya, son dönemde küresel LNG ihracatını artırmaya yönelik adımlar atıyor.