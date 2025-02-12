Rusya, Azerbaycan Gazının Ukrayna Üzerinden AB’ye Sevkini Görüşmüyor

Rusya'dan Önemli Açıklamalar

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Ukrayna üzerinden Avrupa Birliği'ne (AB) Azerbaycan doğal gazının takas yoluyla sevkiyatına dair istişare yürütmediklerini dile getirdi.

Enerji Sektöründeki Gelişmeler

Novak, başkent Moskova'da enerji sektörüyle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamalarda, Rusya'nın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC+ nezdinde yürütülen üretim anlaşmalarını titizlikle uyguladığını vurguladı. "Kotamızı tam olarak yüzde 100 dolduruyoruz. Ocak ve şubat için bu oranlar geçerli olacak." dedi.

Rus Petrol Rafinerilerini Değerlendirdi

Novak, Rus petrol rafinelerine yönelik insansız hava araçları saldırılarına dair de bilgi verdi. "İstikrarlı bir durumumuz var, rafine hacimleri azalmadı. Yıl sonunda işlenen petrol ürünleri hacimlerinde artış görebiliriz." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Gazı ile İlgili Sorular

Ayrıca, Novak, Ukrayna üzerinden takas yöntemiyle Azerbaycan gazının AB’ye ulaştırılmasına yönelik bir soruyu yanıtlayarak, "Bu konu istişare edilmiyor." dedi. Rus enerji şirketi Gazprom, ilgili anlaşmanın sona ermesi nedeniyle Ukrayna üzerinden Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatının 1 Ocak'ta durdurulduğunu duyurmuştu.