DOLAR
36,1 -0,15%
EURO
37,48 -0,25%
ALTIN
3.346,61 0,24%
BITCOIN
3.476.764,46 -1,26%

Rusya, Azerbaycan Gazının Ukrayna Üzerinden AB’ye Sevkini Görüşmüyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Azerbaycan gazının Ukrayna üzerinden AB’ye sevkine ilişkin görüşmelerin yapılmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 14:33
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 14:33
Rusya, Azerbaycan Gazının Ukrayna Üzerinden AB’ye Sevkini Görüşmüyor

Rusya'dan Önemli Açıklamalar

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Ukrayna üzerinden Avrupa Birliği'ne (AB) Azerbaycan doğal gazının takas yoluyla sevkiyatına dair istişare yürütmediklerini dile getirdi.

Enerji Sektöründeki Gelişmeler

Novak, başkent Moskova'da enerji sektörüyle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamalarda, Rusya'nın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC+ nezdinde yürütülen üretim anlaşmalarını titizlikle uyguladığını vurguladı. "Kotamızı tam olarak yüzde 100 dolduruyoruz. Ocak ve şubat için bu oranlar geçerli olacak." dedi.

Rus Petrol Rafinerilerini Değerlendirdi

Novak, Rus petrol rafinelerine yönelik insansız hava araçları saldırılarına dair de bilgi verdi. "İstikrarlı bir durumumuz var, rafine hacimleri azalmadı. Yıl sonunda işlenen petrol ürünleri hacimlerinde artış görebiliriz." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Gazı ile İlgili Sorular

Ayrıca, Novak, Ukrayna üzerinden takas yöntemiyle Azerbaycan gazının AB’ye ulaştırılmasına yönelik bir soruyu yanıtlayarak, "Bu konu istişare edilmiyor." dedi. Rus enerji şirketi Gazprom, ilgili anlaşmanın sona ermesi nedeniyle Ukrayna üzerinden Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatının 1 Ocak'ta durdurulduğunu duyurmuştu.

İLGİLİ HABERLER

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Şimşek: Türkiye, Küresel Ticarette Daha Dayanıklı
2
Belçika'da Hava Sahası Grev Nedeniyle Kapalı
3
Rusya, Azerbaycan Gazının Ukrayna Üzerinden AB’ye Sevkini Görüşmüyor
4
Türkiye-İndonezya Ticaret Anlaşması ile KOBİ'lere Yeni Fırsatlar
5
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları: Yarın İçin Rekor Seviyeler
6
Enda Enerji'nin Borsa İstanbul'daki Debutunu Kutladı

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

Emeklilerin Maaşları Tehlike Altında! 1 Ekim 2008 Dikkat!

Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!