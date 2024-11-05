Rusya'da Apple'a 3,6 Milyon Ruble Ceza Verildi

Rusya'dan Apple'a Cezai İşlem

Rusya'da, belirli içeriklere erişimin engellenmediği gerekçesiyle Apple'a 3,6 milyon ruble ceza kesildi. Bu miktar yaklaşık 37 bin dolara eşdeğerdir.

Davanın Görüşüldüğü Yer

Apple aleyhine açılan dava, Moskova'nın mahkemesinde gerçekleşti. Mahkeme, Apple'ın bazı yasaklı içeriklere erişimi engellemediğine karar vererek, şirketin ceza ödemesine hükmetti.

Diğer Yabancı Platformlara Benzer Cezalar

Rusya, daha önce Google, TikTok ve Telegram gibi diğer yabancı platformlara da benzer gerekçelerle para cezaları uygulamıştır. Bu durum, Rusya'nın dijital içerik denetimi politikalarını gözler önüne sermektedir.