DOLAR
34,32 0,06%
EURO
37,52 -0,41%
ALTIN
3.020,37 0,05%
BITCOIN
2.408.256,98 -4,06%

Rusya'da Apple'a 3,6 Milyon Ruble Ceza Verildi

Apple, yasaklı içeriklere erişimi engellemediği gerekçesiyle Rusya'da 3,6 milyon ruble ceza aldı.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 17:53
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 17:53
Rusya'da Apple'a 3,6 Milyon Ruble Ceza Verildi

Rusya'dan Apple'a Cezai İşlem

Rusya'da, belirli içeriklere erişimin engellenmediği gerekçesiyle Apple'a 3,6 milyon ruble ceza kesildi. Bu miktar yaklaşık 37 bin dolara eşdeğerdir.

Davanın Görüşüldüğü Yer

Apple aleyhine açılan dava, Moskova'nın mahkemesinde gerçekleşti. Mahkeme, Apple'ın bazı yasaklı içeriklere erişimi engellemediğine karar vererek, şirketin ceza ödemesine hükmetti.

Diğer Yabancı Platformlara Benzer Cezalar

Rusya, daha önce Google, TikTok ve Telegram gibi diğer yabancı platformlara da benzer gerekçelerle para cezaları uygulamıştır. Bu durum, Rusya'nın dijital içerik denetimi politikalarını gözler önüne sermektedir.

İLGİLİ HABERLER

Sarı alarm verildi! İlk kar o gün giriş yapıyor

Kasım’da faiz kararı piyasaları yakacak! O yatırımı olanlar coşacak!

Yüzde 59 artış açıklandı! Mutfaklarımıza artık girmesi imkansız olacak

Yüzleri güldürecek YÜZDE 100 destek zammı! Ocak’ta beklenen zam şimdi geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ekim 2023'te ABD Hizmet Sektöründe Artış
2
Ekim Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu: Enflasyonda Yavaşlama ve Farklılıklar
3
Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nde Önemli Açıklamalar
4
Borsa İstanbul'da Düşüş Devam Ediyor
5
Kırgızistan ile Enerji İşbirliği Geliştirilecek
6
Bakan Şimşek: 2026'da Enflasyon Tek Haneli Olacak
7
2023 Temmuz Ayı Merkezi Yönetim Bütçe Sonuçları Açıklandı

Emekliye Kasım müjdesi! 1500 TL market desteği yapılacak

Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol

Aracı olanlar aman dikkat! 2025’te 96.000 TL ödeyebilirsiniz

Kasım indirimleri başladı! Yüzde 50'ye ek yüzde 40 indirim de geldi

Emeklilikte değişim zamanı geldi çattı! Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Emeklilik yaşı 72 mi olacak?

Sarı alarm verildi! İlk kar o gün giriş yapıyor

2025 yılında en düşük vergi 5.000 TL olacak! Korkunç zam ortaya çıktı

Kiracılıkta resmen bir devir kapandı! Ev kiralamak hiç bu kadar kolay olmamıştı

Yüzde 59 artış açıklandı! Mutfaklarımıza artık girmesi imkansız olacak

Yüzleri güldürecek YÜZDE 100 destek zammı! Ocak’ta beklenen zam şimdi geldi

Kasım’da faiz kararı piyasaları yakacak! O yatırımı olanlar coşacak!

Kasım indirimlerine ek dev kampanya! Her 3 saatte bir indirimin dibi gelecek