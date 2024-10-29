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Rusya'da Çelik Talebinde Düşüş Beklentisi

Severstal, Rusya'da çelik talebinin düşeceğini duyurdu. Borçlanma oranları yatırım kararlarını etkiliyor.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 17:05
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 17:05
Rusya'da Çelik Talebinde Düşüş Beklentisi

Rusya'nın Çelik Pazarında Düşüş Tahmini

Rusya'nın önde gelen çelik üreticilerinden Severstal'in genel müdürü Aleksandr Şevelev, ülkedeki yüksek borçlanma maliyetinin çelik talebini olumsuz etkilediğini vurguladı. Moskova'da gerçekleştirilen bir etkinlikte konuşan Şevelev, bu yıl çelik talebinde yüzde 5 ila 7 oranında bir düşüş beklediklerini dile getirdi.

Yatırım Ertelemeleri ve Mevduat Getirileri

Şevelev, küçük ve orta ölçekli müşterilerin, mevcut faiz oranları nedeniyle yatırımlarını ertelediklerini belirtti. "Yatırımları azaltıp mevcut faiz oranı nedeniyle paralarını bankaya yatırıyorlar çünkü mevduat getirisi bazı ticaret türlerini aştı," ifadelerini kullandı.

Talep Tahmininde Değişiklikler

Yılın başında çelik talebinde yüzde 1 ila 2’lik bir düşüş beklediklerini hatırlatan Şevelev, üçüncü çeyrek sonuçlarına göre, 2024 sonu için yapılan tahminlerin kötüleştiğini belirtti. "2024 yılında talep düşüşü yüzde 5 ila 7 aralığında olabilir," dedi.

Rusya Çelik Birliği'nin verilerine göre, ülkede çelik talebinin bu yıl 2023 yılına kıyasla yüzde 6 gerilemesi bekleniyor.

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