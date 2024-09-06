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Rusya'da Nakit Döviz Çekimine Kısıtlamalar Uzatıldı

Rusya Merkez Bankası, nakit döviz çekim kısıtlamalarını 9 Mart 2025'e kadar uzattığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 12:53
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 12:53
Rusya'da Nakit Döviz Çekimine Kısıtlamalar Uzatıldı

Rusya'da Nakit Döviz Çekimine Yönelik Kısıtlamalar Devam Ediyor

Rusya Merkez Bankası, ülkedeki bankalardan nakit döviz çekim işlemlerine yönelik kısıtlamaların süresini 6 ay daha uzattığını duyurdu. Yapılan resmi açıklamada, bu kısıtlamaların 9 Mart 2025 tarihine kadar geçerli olacağı ifade edildi.

Yaptırımların Etkisi

Açıklamada, Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlar sonucu Rus bankalarının ve finans kuruluşlarının nakit dolar ve avro edinme yasağı getirildiği belirtildi. Bu durumun, nakit döviz çekim kısıtlamalarının uzatılmasında etkili olduğu kaydedildi.

Kısıtlamaların Tarihçesi

Rusya Merkez Bankası, Mart 2022'de, Batılı yaptırımlar nedeniyle vatandaşların bankalardaki döviz hesaplarından yalnızca ruble cinsinden nakit para çekmelerine izin veren bir karar almıştı. Bu çerçevede, döviz çekimi yapılabilmesi için uygulanan kısıtlamalar geçerliliğini sürdürüyor.

Sonuç olarak, Rusya Merkez Bankası'nın nakit döviz çekme kısıtlamalarını uzatması, uluslararası siyasi gerilimlerin ve ekonomik yaptırımların bir yansıması olarak değerlendirilmektedir.

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