Rusya'da Sanayi Üretimi 2024'te Yüzde 4,6 Arttı

Rusya'da Sanayi Üretiminde Önemli Artış

Rusya'nın sanayi üretimi, 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4,6 artış gösterdi. Bu veriler, Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) tarafından nihayetinde açıklandı.

Aralık 2024 Verileri

Ülkede sanayi üretimi, Aralık 2024'te önceki yılın aynı dönemine göre yıllık bazda yüzde 8,2 arttı. 2023 yılıyla karşılaştırıldığında, bu yılın sanayi üretiminde önemli bir yükseliş gözlemlendi.

İmalat Sanayisinde Büyük Artış

Raporda ayrıca, Rusya'daki imalat sanayisinin yüzde 14 oranında bir artış kaydettiği bilgisi de yer almakta. Bunun yanı sıra, doğal gaz üretiminde de önemli bir artış gerçekleşti.

Doğal Gaz ve Kömür Üretim Verileri

Rusya'nın doğal gaz üretimi 2024'te yüzde 8,7 artışla 579 milyar metreküpe ulaştı. Öte yandan, kömür üretimi ise yüzde 0,6 azalarak 427 milyon tona geriledi.

Savunma Sanayisi ve Yerli Firmaların Rolü

Uzmanlar, Rusya'da Ukrayna savaşının başlamasının ardından özellikle savunma sanayisi üretiminde önemli bir artış yaşandığını vurguluyor. Ayrıca, çok sayıda Batılı şirketin Rusya'yı terk etmesi ve yerlerini yerli firmaların doldurmasının da sanayi üretimindeki bu artışa katkı sağladığı belirtiliyor.