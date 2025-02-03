Rusya'dan ABD'ye Sert Yanıt: OPEC'e Petrol Fiyatlarını Düşürme Çağrısı Kabul Edilemez

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak'tan Sert Açıklama

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ABD’nin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC)’ye yönelik petrol fiyatlarını düşürme çağrısını "kabul edilemez" bulduklarını açıkladı.

OPEC+ Toplantısında Açıklamalar

Novak, bugünkü OPEC+ toplantısında, Rus devlet kanalı Rossiya-24’e açıklamalarda bulundu. Petrol piyasalarındaki durumu aylık bazda takip etmeye devam edeceklerine işaret eden Novak, "Üretimde 1 Nisan’dan itibaren başlayacak kademeli artış takvimine göre, 2023'te kabul edilen gönüllü üretim kısıntısını 1,5 yıl boyunca azaltacağız." dedi.

ABD'nin Yöntemleri Eleştirildi

Novak, ABD’deki yeni yönetimin petrol piyasalarında yeni zorluklar ortaya çıkardığını belirtirken, "OPEC’e, rekabetçi olmayacak bir şekilde ve pazar payını artırmak için petrol fiyatlarını düşürme çağrısında bulundular." şeklinde konuştu.

Birlik ve Anlaşmalara Bağlılık Vurgusu

OPEC+ üyelerinin, birlik nezdinde varılan anlaşmalara tümüyle bağlı olduğunu vurgulayan Novak, “Küresel petrol piyasasının işleyişine yapay ve haksız müdahale girişimleri kategorik olarak kabul edilemez.” ifadesini kullandı.

Trump'ın Talebi

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Suudi Arabistan ile OPEC üyelerinden petrol fiyatlarını düşürmelerini talep etmişti.