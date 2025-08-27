DOLAR
Rusya'dan Norveç'e Uyarı: Rosrybolovstvo Balıkçı Gemilerine Erişimi Kapatabilir

Rosrybolovstvo, Norveç'in Rus şirketlerine uyguladığı yaptırımı geri çekmezse Norveçli balıkçı gemilerinin Rus kara sularına erişimini yasaklayacağını bildirdi.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 13:32
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 13:32
Rusya'dan Norveç'e Uyarı: Balıkçı Gemilerine Erişim Tehdidi

Rosrybolovstvo'dan bir aylık geri çekme süresi

Rusya Federal Balıkçılık Ajansı Rosrybolovstvo, Norveç'in Avrupa Birliği tavsiyesi üzerine Rusya'dan iki balıkçılık şirketine uyguladığı yaptırımı geri çekmemesi halinde Norveçli balıkçı gemilerinin Rus kara sularına erişiminin yasaklanacağını açıkladı.

Ajansın yazılı açıklamasında, Norveç'e söz konusu kararı geri çekmesi için bir ay süre tanındığı vurgulandı. Eğer karar geri çekilmezse, Norveçli balıkçı gemilerinin Rus münhasır ekonomik bölgesine erişimi yasaklanacaktır.

Açıklamada ayrıca Barents ve Norveç denizlerindeki balıkçılık faaliyetleri ile balıkçılık kotalarının Rusya'nın ulusal çıkarlarına göre belirleneceği ifade edildi.

Norveç ise geçen ay aldığı kararla Norebo ve Murman Seafood adlı Rus şirketlerine yaptırım uygulamış, bu şirketlere ait balıkçı gemilerinin Norveç kara sularında balıkçılık yapmaları ve Norveç limanlarına erişimleri yasaklanmıştı.

