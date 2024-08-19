Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kuzey Akım Saldırılarını ABD’ye Yıldırdı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD’yi Suçladı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya’nın Kuzey Akım 1 ve 2 doğal gaz boru hatlarına yönelik saldırılarla ilgili açıklamalarda bulundu. Lavrov, elinde bulunan kanıtların kamuoyuyla paylaşılması çağrısında bulunarak, "Böyle bir terör saldırısının gerçekleşmesi için en yüksek mertebeden bir emir verilmiş olduğu aşikardır. Batı'nın en yüksek noktası ise şüphesiz Washington'dur." ifadelerini kullandı.

Almanya’nın Enerji Güvenliği Sorunsalı

Rus Bakan, saldırılar sonucunda zarar gören boru hatlarının 2022 yılında atıl duruma geçtiğini belirterek, "Almanya’nın uzun vadeli enerji güvenliğini tehlikeye atan bu durumu sessizce kabul etmiş olması utanç verici. Berlin, konuyla ilgili hiçbir yorum yapmadan tüm yaşananları kabullenmiş görünüyor." şeklinde konuştu.

Şeffaf Uluslararası Soruşturma Talebi

Lavrov, Almanya’nın elinde bulunan tüm delilleri açıklaması gerektiğini söyleyerek, şeffaf bir uluslararası soruşturmanın yapılmasını talep etti. Ayrıca, saldırılarda "bir grup sarhoş askerin" suçlanmaya çalışıldığına dikkat çekerek, bunun ciddiyetten uzak olduğunu ifade etti ve Washington’un sorumluluğunu yine ön plana çıkardı.

Alman Federal Başsavcılığı'nın İncelemesi

Almanya’da Federal Başsavcılık, Kuzey Akım boru hatlarına yapılan saldırılarla ilgili olarak 14 Ağustos tarihinde bir Ukraynalı hakkında tutuklama emri çıkartmıştı. Bu saldırılar, Eylül 2022'de Rusya ile Almanya arasındaki doğal gaz akışını sağlayan boru hatlarında büyük hasara yol açmıştı.