Rusya Dondurulan Varlıklar Konusunda Misilleme Yapacağını Açıkladı

Rusya'dan Karşı Misilleme Uyarısı

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Batılı ülkelerin dondurulmuş Rus varlıklarının gelirlerini kullanmaya başlamaları durumunda benzer bir karşı adım atacaklarını duyurdu. Siluanov, "Biz de dost olmayan ülkelerin ve kurumların varlıklarını dondurduk. Elde edilen gelirleri aynı şekilde kullanma kararını alırız," ifadelerini kullandı.

G7'nin Planlarına Tepki

Siluanov, bu açıklamasını Rus devlet kanalı Rossiya-24'e yaptığı bir konuşmada dile getirdi. G7'nin dondurulan Rus varlıkları sayesinde Ukrayna'ya 50 milyar dolarlık kredi sağlayacağına yönelik açıklamaları değerlendiren Siluanov, bu tür bir hareketin karşılığı olacağını vurguladı.

Siluanov, "Batılı ülkeler, Rusya’nın dondurulan altın ve döviz varlıklarını kullanmaları halinde biz de benzer bir yöntem uygulayacağız," diyerek konunun ciddi bir basınç yaşatacağına dikkat çekti.

Ekonomi Üzerindeki Etki

Rusya'daki hesaplarda dondurulan varlıkların gelirleri, ülkenin ekonomik ihtiyaçlarına yönelik kullanılacak. Siluanov, "Bu varlıklardan elde edilen gelirleri ekonominin ihtiyaçları için kullanırız," diyerek bunun önemine vurgu yaptı.

Yellen'ın Açıklamaları

Ayrıca, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, G7'nin yıl sonuna kadar Ukrayna'ya 50 milyar dolarlık kredi sağlayacağını ve bunun Rusya'nın dondurulan varlıklarından elde edilen gelirle geri ödeneceğini belirtmişti.