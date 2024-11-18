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Rusya, Google'a 3,8 Milyon Ruble Ceza Kesti

Rusya, bazı yasaklı içeriklere erişimi engellemeyen Google'a 3,8 milyon ruble ceza verdi.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 15:45
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 15:45
Rusya, Google'a 3,8 Milyon Ruble Ceza Kesti

Rusya, Google'a Para Cezası Uyguladı

Rusya'da, Google platformunun bazı içeriklere erişimi engellemediği gerekçesiyle 3,8 milyon ruble (yaklaşık 38 bin dolar) ceza verildi. Dava, başkent Moskova'da açıldı ve mahkeme, belirli yasaklı içeriklerin erişiminin sağlanmadığı sonucuna vardı.

Mahkeme Kararı ve Önceki Cezalar

Mahkeme, Google'ın yasalara uymadığına kanaat getirerek, platforma ceza kesilmesine hükmetti. Bu, Rusya'da Apple, TikTok ve Telegram gibi diğer yabancı platformlara daha önce de benzer gerekçelerle verilen cezalara eklenmiş oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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