Rusya İmalat Sanayi PMI'sında Büyüme Belirtileri

Rusya'da İmalat Sanayi PMI Yükseliyor

Rusya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ekim ayında aylık 1,1 puan artarak 50,6 seviyesine ulaştı. Bu artış, eylüldeki düşüşün ardından bir iyileşmeyi ifade ediyor. S&P Global, bu verilerin ağustos ayına ait öncü bilgilerini açıkladı.

Ekim Ayındaki İyileşme

S&P Global'in açıklamasına göre, eylül ayındaki hafif düşüşün ardından Rus imalat sektöründeki çalışma koşulları ekimde kısmen iyileşmiştir. Ancak, yeni siparişlerdeki daralmanın sürdüğü belirtiliyor. Müşteri talebindeki düşüş, bu daralmanın temel nedeni olarak gösterilmektedir.

Komşu Ülkelerde Talep Artışı

Açıklamada, "Komşu ülkelerde talep koşulları güçlendi ve bu da Rusya'nın mallarına olan ilgiyi artırdı," ifadesi yer aldı. Bu bağlamda, Rusya'da özel olarak savunma sanayisindeki üretimde önemli bir artış gözlemlenmiştir. Ukrayna savaşının ardından yaşanan bu gelişmeler, imalat sanayi üzerindeki etkileri de beraberinde getirmiştir.