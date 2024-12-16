Rusya, Kripto Paralarla Uluslararası Ödemeleri Teşvik Ediyor

Rusya'da Kripto Para Kullanımını Artırma Çabası

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Mali Piyasalar Başkanı Anatoliy Aksakov, Rusya'da alınan veya madencilikle elde edilen kripto paraların uluslararası ödemelerde kullanılmasının gerekliliğini vurguladı. Aksakov, bu konuda yaptığı açıklamada, başkent Moskova'da düzenlenen basın toplantısında önemli ifadelere yer verdi.

Kripto Para Borsası Kurulması Gerekiyor

Aksakov, Rusya'da bir kripto para borsasının kurulması için zamana ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Kripto piyasasının zamanla daha yasal bir çerçeveye kavuşacağına dikkat çeken Aksakov, "Piyasa, hem düzenleyici hem de piyasa katılımcıları açısından anlaşılabilir hale geldiğinde kripto para ticaretinin yapıldığı, Rusya'ya özel bir altyapının oluşturulmasından bahsedebiliriz." dedi.

Uluslararası Ödemelerde Kripto Para Kullanımı

Aksakov ayrıca, Rusya'da alınan veya madencilikle elde edilen kripto paraların uluslararası ödemelerde kullanılmasının şart olduğuna işaret etti. Rusların şu anda kripto parayla ilişkili hesaplar açarak bu ödemeleri gerçekleştirebileceği bir sistemin zaten mevcut olduğunu da dile getirdi.

Kısıtlamalar ve Yasal Düzenlemeler

Rusya'da kripto para alımına ilişkin herhangi bir kısıtlama bulunmadığını ancak bu paraların ülke içerisinde bir ödeme şekli olarak kullanılmasının yasak olduğunu ifade etti. Ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 8 Ağustos'ta imzalanan kararnameyle kripto paraların uluslararası ödemelerde ve Forex işlemlerinde deneysel olarak kullanımının yasal hale getirildiği hatırlatıldı.