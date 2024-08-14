Rusya, Linde Şirketine Ait Varlıkları Dondurdu

Rusya'da Linde Varlıkları Donduruldu

Rusya, Almanya kökenli Linde şirketine ait yaklaşık 1,2 milyar dolar değerindeki varlıkları dondurdu. Bu karar, St. Petersburg ve Leningrad Bölgesi Tahkim Mahkemesi'nde RusHimAlyans şirketinin Linde aleyhine açtığı dava neticesinde alındı.

Mahkeme Kararı ve Dava Süreci

Yapılan duruşmada mahkeme, Linde'nin sahip olduğu bu değerli varlıkların dondurulmasına hükmedildi. Linde, önceden Commerzbank ile birlikte Rusya'da bir doğal gaz işleme tesisi inşaatına dair sözleşmenin garantörlerinden biriydi. Ancak, uygulanan yaptırımlar sebebiyle bu sözleşme feshedildi.

Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi

Projede yer alan RusHimAlyans, yükümlülüklerini yerine getirmeyen şirketlere karşı yaptırımlar bahanesiyle dava açmıştı. Daha önce de Commerzbank'a ait yaklaşık 94,9 milyon avro değerindeki varlıkların Gazprom’un iştiraki RusHimAlyans'a tazminat olarak verilmesi yönünde bir karar alınmıştı.