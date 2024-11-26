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Rusya Maliye Bakanı Siluanov'dan Dijital Varlık Uyarısı: Geleneksel Sistemlerin Yerini Alacak

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, dijital varlıkların gelecekte geleneksel ödeme sistemlerinin yerini alacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 12:52
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 12:52
Rusya Maliye Bakanı Siluanov'dan Dijital Varlık Uyarısı: Geleneksel Sistemlerin Yerini Alacak

Siluanov, Dijital Varlıkların Geleceğine Dikkat Çekti

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, yeni ödeme sistemlerinin önümüzdeki dönemde daha fazla kullanılacağını belirtti. Moskova'da düzenlenen etkinlikte konuşan Siluanov, "Dijital finansal varlıklar gelişecek ve daha ucuz, hızlı ve güvenilir oldukları için sonunda geleneksel ödeme sistemlerinin yerini alacak"

Ekonomik Gelişmeler ve Enflasyon Sorunu

Enflasyonun en çok düşük gelirli vatandaşları etkilediğini vurgulayan Siluanov, "(Enflasyon) maaşlar ve ham maddeler gibi giderleri enflasyona bağlı şirketleri de etkiliyor. Bu nedenle, bu sorunu hemen ve gerçekten çözmek gerekiyor"

Yaptırımlar ve Dijital Varlıkların Önemi

Rus bankalarının, yaptırımlar nedeniyle yaşadığı uluslararası ödeme sorunlarına da dikkat çeken Siluanov, "Dijital finansal varlıklar, bir para birimi veya uygun bir varlıkla destekleniyor ve bankaları kullanmamıza gerek kalmıyor"

2022 yılında SWIFT sisteminden çıkarılan Rus bankalarının, uluslararası ödemeler konusundaki sorunları giderek artıyor. Bu bağlamda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dijital finansal varlıkların uluslararası ödemelerde kullanılmasına imkan veren bir kararnameyi mart ayında onaylamıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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