Rusya Merkez Bankası Faiz Oranını Yükseltti

Rusya Merkez Bankası'nın Faiz Kararı

Rusya Merkez Bankası, politika faizini 100 baz puan artırarak %19 seviyesine çıkardı. Bu karar, enflasyon sorunuyla başa çıkmak için daha fazla sıkılaştırma yapılacağının sinyalini veriyor.

Enflasyon Baskısı Devam Ediyor

Bankanın açıklamasında, "Ülke ekonomisindeki mevcut enflasyon baskısı yüksek seviyelerde devam ediyor" ifadesi öne çıktı. Bu kapsamda, dezenflasyon sürecinin sürdürülmesi ve enflasyon beklentilerinin azaltılması için para politikasının daha da sıkılaştırılması gerektiği belirtildi.

Gelecek Faiz Artırımları Bekleniyor

Yıl sonu enflasyonunun, Temmuz ayında öngörülen %6,5-7 aralığının üzerinde çıkması bekleniyor. Ekim ayında gerçekleştirilecek toplantıda yeni bir faiz artırımı olasılığı da masada tutuluyor.

Ekonomideki Durum

Bankanın bildirimine göre, Rus ekonomisi yavaşlama belirtileri gösteriyor fakat iç talep halen arzdan fazla. Ayrıca, iş gücü piyasasının sıkı kalmaya devam ettiği dile getirildi.

Tarihsel Bağlam

Politika faizinin %19'a çıkması, 2023 sonundan 2024 sonuna kadar %16 seviyesinde tutulan faiz oranının ardından gerçekleşen ikinci artış oldu. 26 Temmuz'da yapılan önceki artırımla birlikte, faiz %18'e yükseltilmişti. Savaş sonrası bu seviyenin %20'ye yakın olması dikkat çekiyor.

Ayrıca, Rusya'daki enflasyon oranı %9 seviyesinde iken, banka bu oranı %4'e düşürmeyi hedefliyor.