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Rusya Merkez Bankası Yıl Sonu Enflasyon Beklentilerini Yeniden Değerlendiriyor

Rusya Merkez Bankası, yıl sonu enflasyonunun hedefin üzerine çıkabileceğini belirterek politika faizinde artış yapma olasılığını değerlendiriyor.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 13:00
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 13:00
Rusya Merkez Bankası Yıl Sonu Enflasyon Beklentilerini Yeniden Değerlendiriyor

Rusya Merkez Bankası, Enflasyon Beklentilerini Gözden Geçiriyor

Rusya Merkez Bankası Mali Politika Bölümü Direktörü Kiril Tremasov, ülkede yıl sonunda enflasyonun, hedeflenen %8,5 seviyesinin üzerine çıkabileceğine dikkat çekti. Bu gelişme, önümüzdeki ay politika faiz oranında artış yapılmasını gündeme getirdi.

Yıl Sonu TAHMİNİ Ve Endişeler

Tremasov, Perm şehrinde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, bankanın yıl sonu enflasyon hedefinin %8 ila %8,5 arasında olduğunu belirtti. Ancak, Ekim ayı verilerine göre enflasyon oranının hedeflenen üst bandına yakınsadığını kaydetti. “Enflasyonun resmi tahminlerimizden daha yüksek gelme ihtimali göz ardı edilemez.” dedi.

Fiyat İstikrarı Sağlanacak

Bu durumun halkın enflasyon beklentilerini olumsuz etkilediğine işaret eden Tremasov, “Merkez Bankası, fiyat istikrarını sağlamak ve enflasyonu hedef seviyeye çekmek için elinden geleni yapmayı amaçlıyor.” ifadelerini kullandı. Enflasyon baskılarının, sürekli yaşanan yaptırım endişeleri ve döviz kurlarındaki dalgalanmalarla arttığını vurguladı.

Uzun Süreli Sıkı Para Politikası Gerekiyor

Tremasov, fiyat istikrarını sağlamak için uzun süreli sıkı para politikasına ihtiyaç duyulacağını belirtti. Aralık toplantısında, Merkez Bankası’nın politika faiz oranında daha fazla artış yapmayı değerlendireceği konusunda şüphe olmadığını ekledi.

Öte yandan, Rusya Merkez Bankası, 25 Ekim'de yaptığı toplantıda politika faizini 200 baz puan artışla %21'e yükselterek, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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