Rusya Motorin İhracatını Yasaklamayı Düşünmüyor

Motorin İhracatı Hakkında Açıklama

Rusya'nın Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, motorin ihracatına yönelik herhangi bir yasaklama düşüncelerinin bulunmadığını vurguladı. Novak, Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin yakıt piyasasını değerlendirdi.

Yeterli Üretim ve İstikrar

Novak, Rusya'daki motorin üretiminin mevcut düzeyinin yeterli olduğunu ifade ederek, “Ülkemiz önemli miktarda motorin üretmektedir ve mevcut durum oldukça istikrarlı. Dolayısıyla, motorin ihracatını yasaklamayı düşünmüyoruz.” şeklinde konuştu.

Benzin İhracatına Yasağının Tekrar Uygulanması

Ayrıca, Novak, 23 Temmuz'da benzin ihracatı üzerindeki yasağın yeniden 1 Ağustos itibarıyla uygulanacağını belirtmişti. Geçtiğimiz dönemde, Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik insansız hava araçlarının saldırıları ve tarım sektörü için artan talep, benzin fiyatlarının yükselmesine sebep oldu.

İhracat Kısıtlamaları

Fiyat artışları sonucunda, Rus hükümeti zaman zaman ihracat kısıtlamalarına gitmektedir. Bu önlemler, iç piyasanın istikrarını korumayı amaçlamaktadır.