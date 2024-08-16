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Rusya'nın BRICS Ülkeleriyle Ticaretinde Artış

2023 yılında Rusya'nın BRICS ülkeleriyle ticaret hacmi 300 milyar dolara yaklaştı. Artış oranı yüzde 6,3.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 15:14
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 15:14
Rusya'nın BRICS Ülkeleriyle Ticaretinde Artış

Rusya ve BRICS Ülkeleri Arasındaki Ticaret Hacmi 300 Milyar Doları Aştı

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Anton Alihanov, bu yılın başlarında Rusya ile BRICS ülkeleri arasındaki ticaret hacminin önemli bir artış gösterdiğini duyurdu. Alihanov, Nijnıy Novgorod şehrinde gerçekleştirilen BRICS ülkeleri sanayi bakanları toplantısında yaptığı açıklamada, "Ticaret hacmimiz bu yılın ilk beş ayında 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 6,3 arttı," dedi.

Ticarette İstikrarlı Bir Artış

Alihanov, geçen yılın sonunda BRICS ülkeleriyle ticaretin yüzde 28 oranında arttığına dikkat çekerek, bu başarı ile 300 milyar dolar sınırına yaklaşıldığını ifade etti.

Emtia ticaretinin bu büyümeye önemli katkılar sağladığını vurgulayan Alihanov, "Ticaret hacmimiz zaten yüksek bir seviyeye çıktı fakat bu pozitif trendin devam edeceğine inanıyoruz," şeklinde yorum yaptı.

BRICS'in Gelişimi ve Geleceği

BRICS, Haziran 2006'da St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda, Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kuruldu. 2010 yılında Güney Afrika eklenirken, bu yıl Mısır, Etiyopya, İran ve BAE de gruba katıldı. Toplamda 30 ülkenin daha BRICS'e katılmaya hazır olduğu belirtiliyor.

Ekonomi odaklı bir platform olarak faaliyet gösteren BRICS, global ekonomide önemli bir rol üstlenirken, Batılı ülkelerin egemenliğine karşı alternatif bir güç oluşturmaya hedefliyor.

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