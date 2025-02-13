Rusya'nın Dış Ticaret Fazlası %37,5 Düştü

Rusya'nın Dış Ticaret Fazlası İstatistikleri

Rusya'nın dış ticaret fazlası, Ocak 2024'te bir önceki yılın aynı dönemine göre %37,5 azalarak 4,6 milyar dolara geriledi. Bu veriler, Rusya Merkez Bankası tarafından yayımlandı.

İthalat ve İhracat Verileri

Açıklanan verilere göre, Ocak ayında ülkenin ithalatı, 2024'ün aynı dönemine göre %11,68 artışihracat %0,34 düşüşle 28,5 milyar dolar olarak kaydedildi.

Dış Ticaret Fazlasındaki Düşüş

Bu gelişmeler neticesinde, Rusya'nın Ocak ayındaki dış ticaret fazlası, önceki yılın aynı dönemine kıyasla %37,5 azalışla 4,6 milyar dolara düştü. Ancak, 2024'te ülkenin dış ticaret fazlası, bir önceki yıla göre %0,82 artış göstererek toplamda 122,6 milyar dolara ulaşmıştı.