Rusya'nın Enerji Gelirleri Yükselişte

Rusya'nın Enerji Bütçesi Büyüyor

Rusya'nın mali durumu, enerji sektöründe kaydedilen önemli artışlarla dikkat çekiyor. Ülkenin Maliye Bakanlığı, 2023 yılının Ocak ile Temmuz ayları arasındaki dönemde petrol ve doğalgazdan elde edilen bütçe gelirlerinin %61,6 oranında artarak 6,8 trilyon rubleye (yaklaşık 79,3 milyar dolar) ulaştığını duyurdu.

Gelirlerdeki Artış ve Bütçe Açığı

Açıklamaya göre, bu dönemde enerji dışı bütçe gelirleri de %25,5 oranında artarak 12,9 trilyon rubleye yükseldi. Toplam bütçe gelirlerinin %35,9 oranında artış göstererek 19,7 trilyon rubleye çıktığı bilgisi verilirken, bu dönemde bütçenin 1,3 trilyon ruble açık verdiği kaydedildi.

Gelecek Beklentileri

Rusya Maliye Bakanlığı, enerji gelirlerinin yıl sonuna kadar artış göstermesini beklediklerini ifade etti. Bu durum, yatırımlardaki olumlu ve istikrarlı seyrin sürdüğüne işaret ediyor. Ülkenin 2023 bütçesinin 3,24 trilyon ruble açık vermesi bekleniyor.