Rusya'nın Enerji Gelirlerinde Büyük Artış

Rusya'nın Enerji Gelirlerine Dikkat Çeken Artış

Rusya Maliye Bakanlığı, ülkenin petrol ve doğal gaz gelirlerinin, 2023 yılının ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,3 oranında artarak 9,5 trilyon rubleye (yaklaşık 97 milyar dolar) ulaştığını açıkladı.

Bütçedeki Ek Gelirler Bekleniyor

Bakanlık, kasım ayındaki ilave petrol ve doğal gaz gelirlerinin 105,1 milyar ruble (yaklaşık 1 milyar dolar) seviyesinde gerçekleşmesinin öngörüldüğünü bildirdi.

Gelirlerdeki Dalgalanmalar

Yapılan açıklamalarda, petrol ve doğal gaz gelirlerinin ekim ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25,9 azalarak 1,2 trilyon rubleye düştüğü vurgulandı. Ancak, yılın ilk 10 ayında elde edilen toplam gelirde gözlemlenen artış dikkat çekti.

Bütçe Kuralları ve Gelecek Planları

Bütçe kuralları çerçevesinde, 7 Kasım ile 5 Aralık tarihleri arasında döviz ve altın alımlarının yüzde 35,5 oranında artarak 87,5 milyar rubleye ulaşacağı kaydedildi. Bu durum, artan bütçe harcamaları ile birlikle enerji şirketlerine yönelik vergi artışlarını da gündeme getirdi.

Hükümetten Beklentiler

Rus hükümeti, 2025-2027 yılları arasında uygulamayı planladığı yeni bütçe düzenlemeleri ile enerji şirketlerine yönelik vergileri artırmayı hedefliyor. Bu artış ile birlikte, bütçe gelirlerinin yüzde 12 oranında artmasını planlıyor.