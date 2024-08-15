Rusya'nın İthalatında Ruble Rekor Kırdı

Rublenin İthaldaki Payı Artıyor

Rusya'nın ithalatında rublenin oranı, Haziran 2023 itibarıyla yüzde 42,9 ile rekor düzeye ulaştı. Bu verilere Rusya Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamalar temel alındı.

Avrupa ve Afrika'daki Artışlar

Rusya'nın Avrupa'dan yaptığı ithalatta rublenin payı, Haziran ayında %58,7'ye, Afrika'dan yapılan ithalatta ise %54,1'e çıkarak önemli bir artış gösterdi. Bu artışlarla birlikte ülkenin genel ithalatında rublenin payı rekor seviyeye ulaşmış oldu.

Dış Ticarette Dolar ve Avronun Payı Azalıyor

Yayımlanan verilere göre, Rusya'nın dış ticaretinde dolar ve avro gibi Batılı para birimlerinin payı, Mayıs ayına kıyasla %20,1'den %18,3'e geriledi. Bu durum, Rusya'nın uygulanan yaptırımlar nedeniyle "zehirli" olarak değerlendirdiği bu para birimlerinin kullanımını azaltma çabasını yansıtıyor.