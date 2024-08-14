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Rusya'nın Limanlarında Kargo Hacminde Düşüş

Rusya'daki limanların kargo hacmi, 2023 yılının ilk 7 ayında yüzde 3,1 azalarak 521,8 milyon tona geriledi.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 12:35
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 12:35
Rusya'nın Limanlarında Kargo Hacminde Düşüş

Rusya'daki Limanlarda Kargo Hacmi Düşüyor

2023 yılının ilk yedi ayında, Rusya merkezli Ticari Limanlar Birliği tarafından yapılan açıklamalara göre, ülkedeki limanlarda gerçekleşen kargo hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 oranında azalarak, 521,8 milyon tona geriledi.

Kuru ve Dökme Yük Miktarındaki Gerileme

Özellikle bu süreç içerisinde, kuru yük miktarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 azalarak 257,8 milyon tona düştü. Buna ek olarak, dökme yük miktarında da yüzde 3,4 oranında bir düşüş gözlemlendi ve bu yük miktarı 264 milyon tona geriledi.

Geçen Yılın Verileriyle Karşılaştırma

Geçtiğimiz yıl, yani 2022'de, Rus limanlarının toplam kargo hacmi geçen yıla göre yüzde 5 artış göstererek 884 milyon tona ulaşmıştı. Bu yıl ise yaşanan bu azalma, sektördeki gelişmelere dair endişeleri artırmaktadır.

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