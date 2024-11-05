DOLAR
34,34 0,01%
EURO
37,45 -0,19%
ALTIN
3.030,21 -0,27%
BITCOIN
2.363.251,68 -2,05%

Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'nda Rezervler Düşüşte

Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervler ekimde 60 milyar ruble azaldı, toplam hacim 12 trilyon 730 milyar rubleye geriledi.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 16:44
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 16:44
Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'nda Rezervler Düşüşte

Rezervler Son Dönemde Düşüş Gösterdi

Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervler, ekim ayında 60 milyar ruble azalarak 12 trilyon 730 milyar ruble (yaklaşık 130,7 milyar dolar) seviyesine geriledi.

Detaylar Maliye Bakanlığından Geldi

Rusya Maliye Bakanlığı, Ulusal Refah Fonu'nun durumu hakkında ayrıntılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, fon hacminin ekimde 60 milyar ruble azaldığı ve toplam hacmin 1 Kasım tarihinde 12 trilyon 730 ruble olduğu ifade edildi.

GSYH Oranı ve Varlıklar

Ayrıca, rezervlerin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya (GSYH) oranının yüzde 6,6 olduğu bildirildi. Ülkenin Ulusal Refah Fonu'nda, ruble, altın ve yuan cinsinden varlıklar yer almakta.

İLGİLİ HABERLER

Kasım’da faiz kararı piyasaları yakacak! O yatırımı olanlar coşacak!

Yüzde 59 artış açıklandı! Mutfaklarımıza artık girmesi imkansız olacak

Emeklilikte değişim zamanı geldi çattı! Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Emeklilik yaşı 72 mi olacak?

Aracı olanlar aman dikkat! 2025’te 96.000 TL ödeyebilirsiniz

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İSEDAK 40. Bakanlar Toplantısı Tamamlandı
2
Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'nda Rezervler Düşüşte
3
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İSEDAK Toplantısında Dijitalleşme Vurgusu
4
Ekim Ayında TÜFE'de Önemli Artış
5
Hazine İhalelerinde 25 Milyar Lira Borçlanma
6
Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nde Önemli Açıklamalar
7
Tüpraş'ın Borsa İşlemleri Yeniden Başladı

Emekliye Kasım müjdesi! 1500 TL market desteği yapılacak

Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol

Aracı olanlar aman dikkat! 2025’te 96.000 TL ödeyebilirsiniz

Kasım indirimleri başladı! Yüzde 50'ye ek yüzde 40 indirim de geldi

Emeklilikte değişim zamanı geldi çattı! Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Emeklilik yaşı 72 mi olacak?

Sarı alarm verildi! İlk kar o gün giriş yapıyor

2025 yılında en düşük vergi 5.000 TL olacak! Korkunç zam ortaya çıktı

Kiracılıkta resmen bir devir kapandı! Ev kiralamak hiç bu kadar kolay olmamıştı

Yüzde 59 artış açıklandı! Mutfaklarımıza artık girmesi imkansız olacak

Yüzleri güldürecek YÜZDE 100 destek zammı! Ocak’ta beklenen zam şimdi geldi

Kasım’da faiz kararı piyasaları yakacak! O yatırımı olanlar coşacak!

Kasım indirimlerine ek dev kampanya! Her 3 saatte bir indirimin dibi gelecek