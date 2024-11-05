Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'nda Rezervler Düşüşte

Rezervler Son Dönemde Düşüş Gösterdi

Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervler, ekim ayında 60 milyar ruble azalarak 12 trilyon 730 milyar ruble (yaklaşık 130,7 milyar dolar) seviyesine geriledi.

Detaylar Maliye Bakanlığından Geldi

Rusya Maliye Bakanlığı, Ulusal Refah Fonu'nun durumu hakkında ayrıntılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, fon hacminin ekimde 60 milyar ruble azaldığı ve toplam hacmin 1 Kasım tarihinde 12 trilyon 730 ruble olduğu ifade edildi.

GSYH Oranı ve Varlıklar

Ayrıca, rezervlerin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya (GSYH) oranının yüzde 6,6 olduğu bildirildi. Ülkenin Ulusal Refah Fonu'nda, ruble, altın ve yuan cinsinden varlıklar yer almakta.