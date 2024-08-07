Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki Rezervler Düşmeye Devam Ediyor

Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'nda İyileşme Zor Görünüyor

Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervler, Temmuz ayında 300 milyar ruble azalma göstererek toplam 12,3 trilyon rubleye (yaklaşık 143,2 milyar dolar) düştü. Bu düşüş, ülkenin mali durumunu etkileyen önemli bir gelişme olarak kaydedildi.

Maliye Bakanlığı'ndan Açıklama

Rusya Maliye Bakanlığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Ulusal Refah Fonu'nun mevcut durumunu detaylı bir şekilde paylaşarak, 1 Ağustos itibarıyla toplam hacmin 12,3 trilyon rubleye gerilediğini belirtti.

GSYH Oranı ve Varlık Türleri

Açıklanan verilere göre, Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervlerin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) içindeki oranı %6,4 olarak kaydedildi. Ülkede bu fonda; ruble, altın ve yuan cinsinden varlıklar bulunmaktadır.

Varlıkların Dönüşümü

Rusya, Ulusal Varlık Fonu içerisindeki dolar varlıklarını Temmuz 2021'de, sterlin ve yen varlıklarını ise 2022 yılında sıfırlama kararı aldı. Ayrıca, avro varlıklarının da Ocak 2024 itibarıyla tamamen sıfırlanması hedefleniyor.

Bu gelişmeler, finansal istikrarı sağlamak adına kritik bir dönüm noktası olarak değerlendirilmektedir.