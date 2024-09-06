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Rusya'nın Uluslararası Rezervleri Ağustos'ta 11,6 Milyar Dolar Arttı

Rusya'nın uluslararası rezervleri, ağustosta 11,6 milyar dolar artarak 613,7 milyar dolara ulaştı.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 16:22
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 16:22
Rusya'nın Uluslararası Rezervleri Ağustos'ta 11,6 Milyar Dolar Arttı

Rusya'nın Uluslararası Rezervlerinde Önemli Artış

Rusya'nın uluslararası rezervleri, ağustos ayında 11,6 milyar dolar artış göstererek 613,7 milyar dolara yükseldi. Rusya Merkez Bankası'nın yayımladığı verilere göre, bu artışla birlikte rezervlerin toplam değeri 1 Eylül itibarıyla 602,1 milyar dolardan 613,7 milyar dolara çıktı.

Rezervlerin İçeriği

Uluslararası rezervler, Rusya Merkez Bankası ve Rus hükümeti tarafından yönetilen döviz, para, altın ve diğer özel varlıkları içermektedir.

Batılı Ülkelerin Etkisi

Ukrayna'daki savaş nedeniyle Batılı ülkeler, Rusya Merkez Bankası'nın rezervlerinin yaklaşık yarısını dondurmuştu. Tüm bu olumsuz gelişmelere rağmen, Merkez Bankası'nın rezervleri bu seviyelere ulaşmayı başardı.

Altın Rezervlerinde Rekor Seviyeler

Rusya'nın uluslararası rezervleri içinde altının payı, Temmuz ayında %29,8'e ulaşarak Şubat 2000'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

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