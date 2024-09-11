Rusya'nın Uranyum, Titanyum ve Nikel İhracatına Kısıtlama Getirme Planları

Putin'den İhracat Kısıtlaması Açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin dış pazarlarına yönelik uranyum, titanyum ve nikel gibi stratejik ürünlerin ihracatında kısıtlamalar getirme olasılığını gündeme getirdi. Moskova'da düzenlenen bir toplantıda konuşan Putin, "Bu ürünlerin dışa tedarikinde bazı kısıtlamaların uygulanması gerektiğini değerlendirmeliyiz," ifadelerini kullandı.

Yaptırımlara Yanıt Olarak Kısıtlamalar

Putin, Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Rusya'nın tarım ürünleri ihracatında da kısıtlamalar başlattığını hatırlattı. "İlk olarak iç pazarda fiyat artışlarına yol açtı, ancak ardından tarım sektörü gelişmeye başladı," dedi.

Sanayi Üzerindeki Etkisi

Devlet Başkanı, sanayi alanında da benzer durumların gözlemlendiğini belirterek, "Şirketlerimiz, ithalatın kısıtlanması sayesinde iç pazarımızda daha etkili hale geldi," şeklinde konuştu. Ayrıca, yapılacak kısıtlamaların Rus ekonomisine zarar vermeyecek şekilde uygulanması gerektiğini vurguladı.

Küresel Paylar

Rusya'nın dünya genelindeki uranyum üretimindeki payı %8, titanyumda %13 ve nikelde %7 seviyesindedir. Bu kısıtlamaların, küresel pazar üzerindeki etkileri merakla bekleniyor.