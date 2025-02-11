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Rusya ve Hindistan: Yaptırımlara Rağmen Petrol Ticaretine Devam

Rusya Enerji Bakanlığı, Hindistan ile petrol ticaretinin ABD yaptırımlarından etkilenmeyeceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 12:09
Rusya ve Hindistan: Yaptırımlara Rağmen Petrol Ticaretine Devam

Rusya ve Hindistan Petrol Ticaretini Sürdürüyor

Rusya Enerji Bakanı Yardımcısı Pavel Sorokin, ABD yaptırımlarının Rusya ile Hindistan arasındaki enerji ticaretini olumsuz etkilemesini beklemediklerini ifade etti.

Yeni Delhi Açıklamaları

Hindistan’ın Yeni Delhi şehrinde bir etkinlikte bulunan Sorokin, Rus devlet ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, "İlişkilerimizi korumayı ve etkileşimi sürdürmeyi umuyoruz.” dedi. Sorokin, yaptırımların gayrimeşru bir araç olduğunu belirterek, "Hindistan’la ilişkilerimizi mevcut kısıtlamaları dikkate alarak ancak ikili bir biçimde oluşturuyoruz. Mevcut etkileşim için ortaklarımıza minnettarız." şeklinde konuştu.

Ekonomik Pragmatizm

Sorokin, Hindistan ile ekonomik ilişkileri pragmatizm temelinde sürdürdüklerini vurgulayarak, "Enerji ticaretinin siyaset tarafından engellenmemesi gerektiğine inanıyoruz." ifadesini kullandı. Mevcut durum itibarıyla, Rusya, Hindistan’ın toplam petrol ithalatının yaklaşık yüzde 40

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