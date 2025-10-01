Rüzgar Enerjisinde Ön Lisans Başvurularında Teknik Değerlendirme Kuralları Yenilendi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, rüzgar kaynaklı ön lisans başvurularının teknik değerlendirme ve tadil süreçlerini düzenleyen yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımladı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 09:24
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 09:24
Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan Rüzgar Kaynağına Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeler, rüzgar kaynağına dayalı ön lisans başvurularının teknik değerlendirme usullerini ayrıntılı şekilde belirliyor.

Yönetmeliğe göre, rüzgar kaynağına dayalı ön lisans başvurularının teknik değerlendirmesinde, ön lisans başvurusunun bağlantı yarışmasına gireceği bölge ilgili mevzuat kapsamında belirlenecek. Bu uygulama, başvuruların bölgesel uygunluk ve bağlantı kapasitesi esasına göre değerlendirilmesini hedefliyor.

Ön lisans veya üretim lisanslarında yer alan ünite sayısı, ünite güçleri, ünite koordinatları, toplam kurulu güç ile ünitelere ait kule yükseklikleri, rüzgar türbini rotor kanat çapları ve elektrik depolama tesislerine ait güç veya konum bilgilerinin değiştirilmesine yönelik tadil taleplerinde yeni şartlar getirildi. Bu taleplerde, bilgi formunda yer alan ünite koordinatları esas alınarak; rüzgar türbinlerinin kurulacağı nokta merkez kabul edilecek ve rotor kanat çapının oluşturduğu alanın ile elektrik depolama tesisi yerinin ön lisans veya üretim lisansına derç edilmiş santral sahası içinde bulunması

Yönetmelik kapsamında yapılacak tadil başvurularına ilişkin olarak noter onaylı müsaade yazısı düzenlenmesi zorunlu kılındı. Ön lisans veya üretim lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından verilecek noter onaylı müsaade yazısı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından; lisanssız üretim faaliyeti gerçekleştirmek üzere bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu gönderilmiş gerçek veya tüzel kişiler tarafından verilebilecek noter onaylı müsaade yazısı ise ilgili şebeke işletmecisi tarafından kontrol edilerek Enerji İşleri Genel Müdürlüğüne sunulacak.

Noter onaylı müsaade yazısının tüzel kişilerce verilmesi halinde, söz konusu yazıda tüzel kişinin yetkili temsilcilerinin adı ve soyadı ile temsil ve ilzama dair yetkilerinin açıkça belirtilmiş olması gerekiyor. Buna ilişkin olarak sicil tasdiknamesi veya noter onaylı vekaletname, temsil ve ilzam için yetkiyi verenlere ait imza beyannameleri ile sicil tasdiknamelerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örnekleri başvuruya eklenmek zorunda olacak.

Yeni düzenlemeler, rüzgar enerjisi yatırımlarında teknik uygunluk, saha içi yerleşim ve yetki belgelerinin doğrulanmasına odaklanarak başvuru süreçlerinde şeffaflık ve uyum sağlamayı amaçlıyor.

